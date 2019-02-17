糗！普丁練柔道...被奧運銅牌女好手「翻倒慘摔地」　照片全封鎖

記者錢玉紘／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）熱愛柔道運動，日前他前往索契（Sochi）參與當地的柔道訓練，與數名奧運冠軍得主交手，有外媒指出，當時普丁被奧運銅牌得主庫茲蒂娜（Natalia Kuzyutina）摔在地上，但相關影像似乎在該國全被封鎖，以維持普丁的形象。

普丁日前到索契與俄羅斯國家柔道隊的好手一同練習，他穿著柔道服，腰間上還綁著顯眼的黑帶，不過當他與2016年奧運銅牌得主庫茲蒂娜練習的時候，直接被拉倒在地上，第二次試圖要把對方扳倒，但庫茲蒂娜背著地之後，輕巧一個轉身，反而把普往下拉，壓倒在地上。

▲普丁被庫茲蒂娜翻倒。（圖／路透社）

這段影片被俄羅斯電視台「RT」的西班牙頻道PO在網路上，引起討論，不過後來普丁被扳倒的照片並沒有公開，烏克蘭傳媒指出，可能是為避免破壞普丁英勇威猛的形象。但庫茲蒂娜本人對於可以跟普丁一起練習似乎感到很興奮，在個人IG上連續PO了兩則有關這場練習的貼文，並在她與普丁的合照下方寫道「真的非常榮幸」。

據報導，在同場活動中，普丁的右手指因為練習而受傷，但立即有醫護人員協助處理，事後他也回場上繼續練習，並無大礙。柔道是普丁最愛的運動之一，他還擁有柔道黑帶，先前受訪時也提到，柔道給了他人生很大的啟發，讓他懂得尊敬對手與長輩，幫助他人際關係的發展，這項運動「占據人生很大部分」。