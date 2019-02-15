最強總統普丁再展「柔道黑帶」實力！　輕鬆摔翻奧運冠軍

▲普丁在索契參與柔道訓練，與多名選手對練。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

俄國總統普丁（Vladimir Putin）出身於蘇聯情報機構「國家安全委員會（KGB）」，可說是十八般武藝都精通，其中柔道也是最愛的運動之一。他在14日前往黑海沿岸的渡假勝地索契（Sochi），穿上柔道服參與當地的柔道訓練，與數名奧運冠軍得主對練，過程中還意外弄傷右手手指，不過經包紮後並無大礙。

綜合外媒報導，普丁於14日前往索契當地的體育中心，換上黑帶柔道服，與多名奧運冠軍得主練習，過程中包含跑跳、翻滾等動作都難不倒他，接著與選手對練時，將對手一個個摔倒在地上，動作看起來相當熟練。雖然普丁在練習過程中弄傷了右手手指，但並無大礙。

▲普丁擁有柔道黑帶，對於各種動作相當熟練。（圖／路透社）



報導指出，柔道是普丁最愛的運動之一，擁有柔道黑帶的他，在各種動作上看起來相當熟練。他表示，藉由運動提高腎上腺素，改善情緒是眾所皆知的事實，「柔道可以幫助我對周遭產生興趣，同時還可以用不同角度看待身旁的世界，這讓我們變得更真實」。

普丁過去接受採訪時表示，柔道給了他人生很大的啟發，讓他懂得尊敬對手與長輩，幫助他人際關係的發展，這項體育「占據我人生大部分」。他還表示，能夠從小就接觸到如此美妙的運動「真的很幸福」，「感覺就像是我的初戀一樣」。