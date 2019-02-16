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經濟部長沈榮津稱「核二是卡在地方」　新北市府：中央不負責任

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▲▼核二廠燃料池將滿。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼二廠燃料池將滿。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

經濟部長沈榮津於15日在立法院表示，現在係核二燃料池滿了，新的燃料棒進不去，所以不能用，核二是卡在地方。新北市核能安全監督委員會說明，核二廠燃料池目前尚有貯存空間，核能發電機組可持續運轉，並無影響，是中央沒有向民眾說清楚。另外核電廠延役與否係屬中央政府全國能源分配使用的政策，推給地方政府是完全不負責任的作法。

新北市核能安全監督委員會鄭重表示，全國能源政策本來就是中央主管權責，地方政府無權決定核電廠未來方向要除役或延役，經濟部能源局也於108年1月31日發布新聞稿說明，核二延役申請已超過期限，國會難以支持延役預算等等，並希望各部會、地方政府、社會各界共同支持能源轉型，已強調中央早已決定能源政策及方向。因此，若再將核電廠繼續使用或延役問題推給地方，就是不負責任的政府。

另外，核二廠一期乾式貯存設施目前正由行政院環保署進行環境評估差異分析審查，相關設施只要符合安全規格，依法規程序進行及申請，並按圖施工，新北市基於地方民意，亦將予以尊重，切勿再以能源使用政策問題，推卸責任予地方政府。

新北市核安監督委員會再次強調，全國能源政策係屬中央權責，地方政府無權決定，中央政府應說明清楚，告訴全國民眾，已決定的能源政策及方向，不能拿地方政府卸責，混淆視聽，誤導民眾。

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關鍵字：核二,沈榮津,經濟部長,新北市

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