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影／雲端逆天工程！雅西公路高低差達73樓　穿12斷層「頂規模7強震」

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大陸中心／綜合報導

在中國高速公路建設史上，有條被稱為「雲端之路」的「雅西高速」，每向前延伸一公里，平均海拔高度就上升7.5公尺，貫通四川雅安到涼山彝族自治州首府西昌。因橫跨12條地震斷裂帶，建造時就以「避震」為主，即使經歷過規模7的強震依然不倒；上下高低落差最大處達到73層樓，因此被稱作「逆天工程」。

▲▼大陸「雲端之路」雅西高速公路。（圖／CFP）

▲「雲端之路」雅西高速公路。（圖／CFP）

綜合陸媒報導，這條雅西高速公路全長240公里，位於橫斷山脈區域，地質條件複雜，工程難度極大，於2007年3月19日開工建設，並於2012年4月28日建成通車。是G5京昆高速公路（北京至昆明）在四川省境內的一段，串聯成都經濟圈和攀西經濟圈，促進城市發展。

▼雅西高速公路設計以耐震、保護環境為主。（圖／CFP）

▲▼大陸「雲端之路」雅西高速公路。（圖／CFP）

雅西高速經由四川盆地邊緣向橫斷山脈爬升，橫跨青衣江、大渡河、安寧河等水系和12條地震斷層帶。由於山巒重疊、地勢險惡，幾乎沒有平地，只有超高的高架橋和總長41公里的25座隧道結合而成，是全世界自然環境最惡劣，工程難度最高的高速公路之一。

▼雅西高速公路最大高低落差達73樓高。（圖／CFP）

▲▼大陸「雲端之路」雅西高速公路。（圖／CFP）

雅西高速是以維持周遭生態、保護環境的方式建造，隧道採用不會影響山體的「8字形螺旋」設計。考慮到公路將經過12條地震斷層帶，所以採用具有強度大、避震高特點的材質建造，也對地震活動頻繁地區作不良地質的處理，使這條「雲端之路」即使歷經規模7.0的「四川雅安地震（2013年蘆山地震）」也安然無恙。

▼雅西高速公路深入山巒，連結成都經濟圈和攀西經濟圈。（圖／CFP）

▲▼大陸「雲端之路」雅西高速公路。（圖／CFP）

為了因應地形，其中一座「干海子」大橋位於四川省中部的石棉縣境內，外型超像雲霄飛車軌道，總長1811公尺，寬度24.5公尺，最高橋墩達110公尺。另外一座「臘八斤特」大橋，全長1106公尺，從橋的底部到橋面高度達220公尺，相當於73層樓的高度，因此這條雅西高速，被比喻為「雲端上的高速公路」。

▲▼大陸「雲端之路」雅西高速公路。（圖／CFP）

▲冬日裡的「雲端之路」。（圖／CFP）

駕駛汽車行走在雅西高速，仿佛在空中飛馳般，以空拍機眺望，則會有種「深入雲端」的感受，車輛彷彿能一步登天。

這條「天路」夏季綠意盎然、冬日成冰雪走廊，但這樣「逆天」的超級工程卻潛藏危險，2018年就發生過汽車失控對撞起火奪命事故共造成7人死亡，12人受傷。

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關鍵字：雅西高速公路,雅西高速,雲端,京昆高速公路,斷層帶,四川省,涼山彝族,干海子,逆天工程

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