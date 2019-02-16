21歲醫科男大生宿舍慘遭割喉亡　牆上抹鮮血警告：他是同性戀

▲貝拉爾塔。（圖／翻攝IG／sa_xoun，下同）



記者丁維瑀／綜合報導

北非國家阿爾及利亞21歲醫科男學生貝拉爾塔（Assil Belalta）日前慘遭殺害，他當時被2名男子跟蹤進入宿舍，隨後喉嚨被割開死亡。一名嫌犯當時還把受害者的鮮血塗在牆上，上面寫著「他是同性戀」（He is Gay）。

貝拉爾塔是醫學系的學生，前途本來一片光明，卻在學生宿舍遭到謀殺，根據他的臉書簡介，他對於男女都有興趣。據了解，事發當時2名男子尾隨貝拉爾塔，進到室內後割開他的喉嚨，其中一人甚至在牆上用血寫下「他是同性戀」，逃逸時還開走受害者的汽車。

阿爾及利亞LGBT權利組織Alouen事後發布貼文，對於貝拉爾塔的遭遇感到痛心，國家內部的恐同行為已變得越來越司空見慣，政客和一些反同的媒體正是罪魁禍首。

▲貝拉爾塔（Assil Belalta）生前經常在社群媒體貼出自拍。（圖／翻攝IG／sa_xoun，下同）



據了解，男大生死亡的憾事傳開後，數百名學生聚集在他曾就讀的醫學院外，透過1分鐘的沉默致哀，接著前往街頭遊行。人們正憂心阿爾及利亞的校園安全出現漏洞，同時表達出對學校的憤怒。

《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）指出，阿爾及利亞是一個由穆斯林占多數的國家，1966年根據伊斯蘭教法禁止同性戀。依據相關法條，犯有同志行為的人可以被判處2個月到2年徒刑以及罰款。

德國波鴻魯爾大學宗教研究中心的講師貝克（Volker Beck）觀察到，對於同志來說，阿爾及利亞並不是安全的國家，仇恨同志的人認為自己有國家的靠山可以殺人。