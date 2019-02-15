客戶家「雜物海嘯」淹客廳…滿到天花板！冷氣師傅嘆：今日最難賺

▲客戶家中客廳囤滿雜物，冷氣師傅嘆「今日最難賺」。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

錢真難賺！一名冷氣師傅在臉書爆怨公社PO文，表示今（15日）應客戶要求到其住家裝設冷氣，但一開門就發現，整間房子裡雜物堆積如山，滿到逼近天花板，幾乎快要無路可行，讓原PO看了當場傻眼，直呼「這到底要怎麼裝冷氣？今日最難賺！」

照片中，偌大的客廳裡塞滿了各式各樣的雜物，舉凡衣物、電風扇、電暖器、塑膠袋、安全帽、杯子、衛生紙、電線等，全都塞在客廳中，眾多的雜物將沙發、桌子、神明桌全部淹沒，還堆到快要碰到天花板；低頭往下看，整個客廳中僅留下一條勉強能夠一人通行的小道，舉足跨步之餘還得小心避開雜物，幾乎沒有立足之地的狀況下，讓原PO裝設冷氣的工作更加艱難。

誇張的畫面曝光後旋即引起網友熱議，「這樣還能住人嗎？」、「感覺要是地震來了，應該會被這堆東西活埋吧」、「天花板的吊扇都快打到囤積物了」、「這裝了冷氣會涼嗎？」、「我突然覺得我女兒的房間好多了」、「小弟能體會你的感受，這種客人還真的不少！」但也有同業抨擊原PO，「我也是裝冷氣的，也有遇過堆一堆東西的客戶，我會先請對方把路線清好再去安裝，這樣直接把人家家裡曝光不太好吧！」

事實上，香港心理專家隼人日前接受《ETtoday健康雲》採訪時曾表示，過度地囤積物品、對生活造成嚴重干擾，就會成為「儲物症」；隼人進一步指出，儲物症患者可能在過去受到欺壓，內心有所缺失，使得心靈空洞，因此才會藉由堆積物品以填補內心空虛，漸漸成為一種習慣和心靈上的寄託。面對儲物症患者，旁人更應耐心對待，適度陪著一起清理、並讓患者了解囤積的壞處，千萬不要指責、或是擅自為他們清理打掃，如此只會讓患者感到氣憤，甚至滋生憎惡心理。