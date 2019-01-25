小S曾幫她加油！123公分洗腎女孩蘇霈涵考學測目標商品設計系

▲蘇霈涵3年前披上白紗，完成當新娘子的夢想，今天的身份是學測考生。（圖／翻攝東森新聞）

生活中心／綜合報導

學測今（25日）登場，高雄一名考生蘇霈涵到考場時，監考人員差點把她當成陪考家屬，因她的身高123公分，體重只有27公斤，身材相當嬌小，上午到考場，她拿著考試通知還有證件，進到試場考試，差點被監考人員當成陪考家屬。

目前就讀於高雄新莊高中的學生蘇霈涵，蘇媽媽接受媒體採訪時表示，女兒想要念商品設計相關科系。蘇霈涵身材嬌小因出生時沒有左腎，是「先天性單一腎臟合併腎功能低下」，5歲開始天天洗腎。

▲特殊考生蘇霈涵所製作的Line貼圖。（圖／翻攝LINE STORE）

3年前，還是國中生的蘇霈涵，希望畫畫，曾手繪LINE貼圖「夢小子希望日記」，當時蘇霈涵為了感謝幫助過她的人，才會製作這套貼圖，打算把所得捐給「中華民國腹膜透析腎友協會」，藝人小S受感動也曾在臉書分享，並寫下「加油」2字。

同一年，蘇霈涵穿著白紗, 在照顧她15年的邱醫師陪同下走進禮堂，圓了穿婚紗辦婚禮的夢想，當時，穿著蘋果綠婚紗的她，看起來很漂亮，蘇霈涵曾說，「媽媽都說我一定辦不到（記者：怎麼說呢？為什麼辦不到？），生病的小朋友隨時都可能離開啊！」但她做到了，這次參加學測，她的目標明確，希望能考上商品設計相關科系，繼續創作這條路。

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