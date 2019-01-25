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123公分洗腎女孩考學測　畫貼圖「夢小子」目標商品設計系

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▲▼洗腎女孩蘇霈涵身高只有123公分，此次學測目標是商品設計相關科系。（圖／地方中心翻攝）

▲洗腎女孩蘇霈涵身高只有123公分，此次學測目標是商品設計相關科系。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

大學學測25日登場，在國立高雄師範大學的考場中出現一個嬌小的身影，123公分高的蘇霈涵到場考試時，一度被監考人員以為是陪考家屬，其實她從5歲就開始洗腎，但蘇霈涵不放棄人生，還曾經在LINE推出手繪的「夢小子希望日記」，這次學測她已經選定目標要考上商品設計的相關科系，打算用繪畫繼續帶給世人正面能量。

目前仍就讀高雄市新莊中的18歲蘇霈涵，一出生就沒有左腎，媽媽說是「先天性單一腎臟合併腎功能低下」，腎功能差連帶抵抗力弱，5歲開始天天洗腎，曾多次併發致死率高的腹膜炎，媽媽說：「病危通知就領了十幾張」。此次學測首日現身身心障礙試場，蘇霈涵因緊張低調不願受訪，蘇媽媽代為受訪說「霈涵很嚮往大學生活，她想選讀商品設計相關科系，我會陪她勇敢追求人生！」

▼蘇霈涵披上白紗，完成一直想當新娘子的夢想。。（圖／翻攝東森新聞）

▲▼蘇霈涵披上白紗，完成一直想當新娘子的夢想。。（圖／翻攝東森新聞）

雖然身材嬌小，只有123公分高、27公斤重，但蘇霈涵在3年前就讀國一下學期時，就自己手繪了LINE貼圖「夢小子希望日記」，貼圖上的「一起面對一起解決」、「我來幫你吧」看得出在她心內充滿正面能量，當時她是為了感謝幫助過她的人，才會製作這套貼圖，打算把所得捐給「中華民國腹膜透析腎友協會」，藝人小S受感動也曾在臉書分享，並寫下「加油」2字。

同一年，蘇霈涵穿著白紗, 在照顧她15年的邱醫師陪同下走進禮堂，圓了穿婚紗辦婚禮的夢想，當時，穿著蘋果綠婚紗的她，看起來很漂亮，蘇霈涵曾說，「媽媽都說我一定辦不到（記者：怎麼說呢？為什麼辦不到？），生病的小朋友隨時都可能離開啊！」但她做到了，這次參加學測，她的目標明確，希望能考上商品設計相關科系，繼續創作這條路。

▼特殊考生蘇霈涵所製作的Line貼圖。（圖／翻攝LINE STORE）

▲▼特殊考生蘇霈涵所製作的Line貼圖。（圖／翻攝LINE STORE）

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關鍵字：洗腎,高雄.學測,夢小子,希望日記,商品設計

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