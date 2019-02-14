　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲提「國是中華民國、家是台灣」　王世堅爆抄襲馬英九

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼王世堅回應柯文哲。（圖／記者謝盛帆攝）

▲王世堅。（圖／記者謝盛帆攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲13日出席產業座談會時，拋出「國是中華民國、家是台灣」的論述，盼以此解決統獨意識問題。對此，台北市議員王世堅下午受訪時質疑，這段論述早在2011年前總統馬英九就講過一模一樣的話，痛批柯文哲不要再咬文嚼字、裝得自己好像很有智慧，「把『國家』分開成兩個字來剖析，其實所有的內容根本都是廢話。」

對於柯文哲提出兩岸新論述，王世堅直言，根本是抄襲馬英九在2011年時的談話（2011年8月28日九二共識記者會），痛批柯根本是個沒有中心思想、核心價值的人，講出來的話到處抄襲別人，更證明了柯馬觀點一致。

王世堅認為，韓國瑜最近說「你儂我儂」，民眾還可以諒解，因為他的出身、背景就是深藍統派；相較之下，柯文哲就非常糟糕，一下自稱墨綠、二二八受難家屬，結果所作所為完全違背台灣意識。

王世堅分析，柯文哲應該是晚上睡不著，因為看到韓流聲量這麼高，心中開始慌張，所以只好胡亂抓別人的觀點，沒想到這些內容馬英九早就講過了。

最後王世堅也不忘提醒柯文哲、韓國瑜，兩岸政策本來就不關北高市長的事，請兩人關注市政問題，所有市政推動應該建立在中央的原則下，在這樣的架構下做城市交流招商引資，如果有任何其他想法就是逾越北高市長的分寸。

ET快訊
新婚騎士遭客運撞飛亡　妻抱4月大女兒淚崩：我什麼都沒準備..
白肌正妹「和爸爸哥哥洗澡23年」！網看偷拍畫面傻眼了

關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,王世堅,兩岸

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸委會告知不可簽任何協議　韓國瑜：我很清楚，不必念緊箍咒

柯文哲酸韓國瑜　羅智強諷：他像喝了一大缸醋

蔡英文談國家主權酸「多好幾位陸委會主委」：沒有指腹為婚這回事

盧秀燕支持初選全民調　「總統不是自己選爽的」喊話藍太陽

再出招！總統候選人應為黨主席？吳敦義不排除修黨章

憲兵把女友打成豬頭　調職隔天又酒後大鬧打長官！火速列汰除

2020總統未開戰「先內鬥」　吳敦義開酸：是哪兩位我不必講

陳興邦介入扁案「逼哭女法官」　陳師孟：非常離譜！

韓國瑜施政目標推「倒金字塔」　禿頭頂著「359行業」做牛做馬

全力駁斥全民調　吳敦義：把繳黨費的黨員置之於何地！

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

虎科婆婆「10元麵攤」 餵飽弱勢 大學生拍片回報記錄行善人生！

只想回家拒絕社交、愛講大道理　不想承認卻默默中槍的初老症狀

躲12夜！浪貓回家3年不給摸　終於來叫門...他：我還是很愛你

好久沒聽LARA唱《下雨天》❤　台下狂喊安可...又唱另首經典！

法務部擬酒駕致死＝殺人罪　酒測0.75列門檻最重判死刑

陸委會告知不可簽任何協議　韓國瑜：我很清楚，不必念緊箍咒

柯文哲酸韓國瑜　羅智強諷：他像喝了一大缸醋

蔡英文談國家主權酸「多好幾位陸委會主委」：沒有指腹為婚這回事

盧秀燕支持初選全民調　「總統不是自己選爽的」喊話藍太陽

再出招！總統候選人應為黨主席？吳敦義不排除修黨章

憲兵把女友打成豬頭　調職隔天又酒後大鬧打長官！火速列汰除

2020總統未開戰「先內鬥」　吳敦義開酸：是哪兩位我不必講

陳興邦介入扁案「逼哭女法官」　陳師孟：非常離譜！

韓國瑜施政目標推「倒金字塔」　禿頭頂著「359行業」做牛做馬

全力駁斥全民調　吳敦義：把繳黨費的黨員置之於何地！

奶茶妹、劉強東驚傳離婚！　2人同步回應了

川普前競選總幹事謊話連篇　法官：取消認罪協商

「都老夫老妻了」一句話讓情人節秒變怨偶節

可租10年的女性「共生公寓」　紅色子房投資包租代管

理財周刊／把摯愛未圓的退休夢跟自己的夢一起實現

2019情人節電影推薦：有哪些約會必看電影呢？

三接預定地發現藻礁？中油：等待中研院提供地點再確認

《蘭陵王》翟天臨為抄襲道歉　退出「北大博士後」行列

「包膜女娃」浴血出世！一刀剖腹...鮮紅氣泡罩頭　醫揭關鍵技術

日本大阪旅行業者及媒體　東北角及宜蘭踩線

李沛旭爆7年情斷蔡淑臻！　 「尊重妳一直想追求的自由」

政治熱門新聞

立委缺席薪水沒收　黃國昌喊帥

女友辣乳解放教做冰　童仲彥爽吃..

吳敦義要朱系立委挑戰艱困選區！

打臉韓國瑜？蔡英文公布農產外銷..

羅智強挺韓國瑜　嗆總統府「豬邏..

韓國瑜拋「你儂我儂」新論述　籲..

韓國瑜嗆蔡英文：不要九二共識又..

柯文哲：國是中華民國，家叫台灣

Live／情人節25對情侶墜愛..

韓國瑜稱「酸酸的」　柯P：我只..

韓國瑜向中央開砲！王丰：葉爾欽..

獨 / 王金平規劃訪美東願意赴..

蔡英文挨批不敢台獨　陳致中嗆韓..

管中閔「未申報兼職所得」超過1..

更多熱門

相關新聞

王威中與胡亦嘉互控誹謗　2人都不起訴

台北市前議員王威中曾在2018年開記者會，質疑行動支付業者「街口支付」有資安問題，同年底，九合一大選過後，「街口支付」在官網上貼出「恭賀台北市議員王威中落選」的廣告，王與「街口支付」執行長胡亦嘉互控妨害名譽，台北地檢署調查後，14日以雙方犯行罪證都不足為由，處分胡、王2人不起訴。

大典館屬既存違建　柯P：有公安還是要處理

韓國瑜稱「酸酸的」　柯P：我只是講話直接

國是中華民國、家是台灣　柯P：最大公約數

藝人嗆別只想選統　柯P：會處理

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

21歲妹墮胎遭嬰靈託夢投胎！避孕竟懷上

黑豹現蹤肯亞！科學家：漫威「瓦干達」是真的

撕開封膜倒奶球　他驚蓋子有妙用

愛紗爸「麻煩你了」周洺甫3年後卻毀婚

她19歲第一次太緊張！私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」

罷工航班取消　婦自費12萬回台爆哭

他肛門塞3條大泥鰍「順著直腸鑽進肚子」

女硬屎卡肛1週！一挖土屎流臭跑男友

檢舉達人自白！「個資只給警察」遭外洩

鄰居愛亂插車庫！她使出霸氣一招：求我啊？

駝背嬤沒位坐！　4年輕人遭譙爆

「在台大醫等你」雄女正妹隔半年驚傳情變

隱乳妹一脫爆紅！5萬人驚呆朝聖

麥當勞優惠券來了　網傳授秘招

更多

最夯影音

更多

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面