柯文哲提「國是中華民國、家是台灣」　王世堅爆抄襲馬英九

▲王世堅。（圖／記者謝盛帆攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲13日出席產業座談會時，拋出「國是中華民國、家是台灣」的論述，盼以此解決統獨意識問題。對此，台北市議員王世堅下午受訪時質疑，這段論述早在2011年前總統馬英九就講過一模一樣的話，痛批柯文哲不要再咬文嚼字、裝得自己好像很有智慧，「把『國家』分開成兩個字來剖析，其實所有的內容根本都是廢話。」

對於柯文哲提出兩岸新論述，王世堅直言，根本是抄襲馬英九在2011年時的談話（2011年8月28日九二共識記者會），痛批柯根本是個沒有中心思想、核心價值的人，講出來的話到處抄襲別人，更證明了柯馬觀點一致。

王世堅認為，韓國瑜最近說「你儂我儂」，民眾還可以諒解，因為他的出身、背景就是深藍統派；相較之下，柯文哲就非常糟糕，一下自稱墨綠、二二八受難家屬，結果所作所為完全違背台灣意識。

王世堅分析，柯文哲應該是晚上睡不著，因為看到韓流聲量這麼高，心中開始慌張，所以只好胡亂抓別人的觀點，沒想到這些內容馬英九早就講過了。

最後王世堅也不忘提醒柯文哲、韓國瑜，兩岸政策本來就不關北高市長的事，請兩人關注市政問題，所有市政推動應該建立在中央的原則下，在這樣的架構下做城市交流招商引資，如果有任何其他想法就是逾越北高市長的分寸。