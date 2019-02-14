蔡英文談國家主權酸「多好幾位陸委會主委」：沒有指腹為婚這回事

▲總統蔡英文。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

近期高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲、國民黨主席吳敦義都針對兩岸議題發表看法。對此，總統蔡英文14日下午在臉書上發文，談及她要把國家帶去哪裡，明確表達方向是自由、民主、安全跟繁榮；此外，她還暗酸「以為多了好幾位陸委會主委」。

韓國瑜近日接受媒體訪問時拋出兩岸議題，直指蔡英文，認為她不要九二共識，又不敢台獨，甚至批評她要的只是權力；另外，柯文哲也提出，「國」是中華門國，「家」是台灣的概念，認為這是最大公約數；至於吳敦義則是拋出「兩岸和平協議論」。

對此，蔡英文14日下午在臉書上貼文，開頭就表示，「有人問我，要把國家帶去哪裡？」她強調，這一題，國家的方向只有一個，就是自由、民主、安全跟繁榮，「身為總統，這兩年多來，我每天的工作，就是努力的壯大台灣，強化國安。」

蔡英文強調，台灣是主權國家，台灣人民有獨立行使的意志，也有自由的選擇，「沒有指腹為婚這回事，相較於過去的中華民國，我更在意的是中華民國台灣的現在與未來。」

蔡英文表示，過去兩年多，無論在國家的發展，還是對區域安全穩定的貢獻，努力世界都看到，國際社會對台灣也有越來越多的肯定與支持，「台灣，正在正確的道路上前進，方向對了，就一起勇敢自信向前走吧！」

此外，她還在文末標註「#以為多了好幾位陸委會主委」，不外乎是暗酸近來許多人拋出屬於總統職權的兩岸議題與論述。