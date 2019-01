▲美國在台協會金豬年賀喜。(圖/翻攝AIT臉書)

政治中心/綜合報導

農曆春節將至,美國在台協會公布賀年短片,片中處長酈英傑除了祝大家新年快樂,也歡慶AIT40歲生日,同時是台灣關係法的40年,並獻唱火星人Bruno Mars的「Just the way you are」。影片最後AIT的同仁也合唱「不愛江山愛美人」,讓不少網友大讚可愛。

影片中,酈英傑指出,這些年台美間的友誼和民主都有卓越的進展,雙方的夥伴關係讓人民獲益良多,期待下一個40年有更多耀眼成就,並與同仁一起唱Bruno Mars的「Just the way you are」,歌詞中提到,「當我注視著你時,那裡沒有一樣是我想改變的。只因你本來的樣子,就是最美好的。」

最後AIT也帶來「不愛江山愛美人」改編版,搭上了年前爆紅的神曲,祝賀大家新年快樂。