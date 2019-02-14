江西南昌推出「惠台40條」：給予台企融資服務、補貼運費

▲江西省南昌市。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

江西省會南昌市近日推出《南昌市貫徹關於促進兩岸經濟文化交流合作若干措施的實施辦法》（簡稱「惠台40條」)，從經濟、社會、台胞在南昌學習實習創業就業、居住生活等四個方面深化，以促進兩岸合作交流。此外，台籍人才和南昌人才同等享受住房保障、醫療保健、子女就學、事務代辦等方面政策。

惠台40條涵蓋經濟合作交流20條、文化合作交流4條、創新創業7條、居住生活9條，包括加強駐昌金融機構與台資企業合作，提供融資服務；支持台灣青年來昌創新創業就業，提供實習、就業崗位，按規定提供初期創業基金等；對台籍人才享受南昌市相應人才政策、台胞子女在昌中考錄取加分投檔政策、指定醫院為台胞定點醫療機構等，均針對台胞台商關注的熱點、焦點、難點問題給予回應。

南昌市提出，為降低台資企業物流成本，對年出口額達500萬美元（約新台幣1.5億元）以上的自營出口台資工業企業，給予50%以內、不超過100萬元人民幣（約新台幣450萬元）的外銷境內路段運費補貼。此外，為擴大昌台兩地民間交流，南昌市財政局還專列了昌台民間交流項目經費100萬元人民幣（約新台幣450萬元）。

據統計，南昌市目前累計註冊台資企業有637家，日漸成為台胞在大陸投資發展、創業興業的聚集地之一。南昌市台辦相關負責人表示，此次南昌推出的40條具體實施政策，旨在多領域、多廣度、多層次地促進南昌與台灣之間的深度合作交流，讓在南昌的台胞同享創業興業機遇和發展成果。