護理師撫卹案　考試院長要求檢討「要有同理心」

▲蘭嶼蔡邑敏護理師搭乘黑鷹直升機救護後送因公殉職。（圖／翻攝自Facebook／蘭嶼守護天使）

記者楊亞璇／台北報導

考試院長伍錦霖在14日在考試院會上，就蘭嶼護理師蔡邑敏撫卹案發表談話，提醒院部會所有同仁，對於職掌業務，應抱持高度的同理心，掌握敏感性、機動性，主動積極處理；對於各界批評指教，伍錦霖也要求相關部會切實檢討改進。

伍錦霖說，有關蘭嶼護理師蔡邑敏撫卹事件延宕一案，各界的批評指教，本院及相關部會都應虛心接受並切實檢討改進，護理師一案依法應經部組成的審查小組審查認定，審查過程中因涉及法律事實及事證的釐清與調查，導致無法立即確認，而引發外界質疑有延宕。

伍錦霖表示，「請院部會對敏感性案件在處理程序、時效掌握等，具體檢討有無精進空間」對於公務人員退休資遣撫卹法的相關規定，有無需予檢討必要，請研議，適時報院。

伍錦霖也感謝院部會同仁過去一年的辛勞，「尤其是銓敘部、保訓會，處理年改後續事宜，不眠不休，戮力從公」，大家應予感謝與肯定。

伍錦霖說，過去一個月內，他曾兩次在院會上提醒各機關，考試院職掌的考銓保訓業務非常專業而且複雜，「外界一時不易理解，常常產生誤會，甚至傷害本院形象」，請院及所屬部會應主動積極瞭解；尤其務必要加強新聞聯繫，即時提供正確、快速的訊息給媒體，對於不實報導，更應立即澄清。