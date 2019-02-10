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機隊天價但員工無價！機師專業解析「過勞航班」、打破迷思　3萬網推爆

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▲▼機師工會現場有不少華航的員工，為理事長加油，和理事長一起喊罷工成功。（圖／記者呂佳賢攝）

▲機師工會現場有不少華航的員工，為理事長加油，和理事長一起喊罷工成功。（圖／記者呂佳賢攝）

網搜小組／綜合報導

華航罷工進入第三天，已有超過3成機師響應罷工行動。一位機師昨日也在Dcard上發表對罷工事件的看法，雖然他並非華航員工，不了解內度的管理制度、升遷條件及待遇，但也針對第一點「過勞航班」提出他的專業看法，並打破一些鄉民們的迷思，被網友推爆「貼文很詳細，可以理解」、「每個行業都有辛苦的地方，辛苦了」。

這位男機師在Dcard上表示，自己不曾在華航服務，不清楚他們內部的管理階層、升遷制度和薪水待遇，不過可以用同業的角度，看罷工的訴求之一：改善過勞航班人力派遣。

他表示，以「台北-洛杉磯 TPE-LAX 為例」，一般旅客所認知的飛行時間為12小時，「大家可能認為旅客、行李上完，機師上機後隨時能起飛；降落之後機師拍拍屁股就能下班。」他表示自己學飛以前，也是這樣認為的，但是真相卻不是如此，「儀器飛行(IFR)起飛前必須要完成非常多的準備，不花個40-60分鐘是很難完成的。」隨著機型越大，起飛前的準備當然就越多，而一般航空公司都會要求機師值勤前2-3小時就要報到。

「假設我的任務是TPE-LAX 早上10:00起飛，且依照現行華航規定，共有三名機師共同執行任務，機師最晚約早上07:30就要到公司報到，降落之後也大約要多留一個小時才能真正下班。」他表示，在飛行途中，更不可能像是電影那樣「按下自動駕駛就去休息」，12小時的飛行中，每位機師的休息時間也並非12/3=4小時，扣除一定要3人都在機艙內、交接和簡報的時間，每人真正能夠休息的時間不到3.5小時。

▲機師,機長,駕駛艙,飛機。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

▲機師。示意圖，與本文當事人無關。（圖／免費圖庫Pixabay）

原po指出，此趟任務中，每位機師的工時大約為「2小時30分鐘 （報到）+1小時（落地後）+12小時-3小時26分鐘= 12小時04分鐘」，如果是一次兩次還可以忍受，長時間下來真的身心俱疲。「若以桃園機師職業工會要求的，達12小時需配置四位機師來看，每位機師在本次任務的工時，可以降到約8小時55分鐘至9小時05分鐘。」

他表示，歷史上因「疲勞駕駛」造成的大型空難不計其數，開飛機和開車也差很多，不能隨時停下來小歇片刻，「畢竟後艙載滿著旅客，等著跟家人團聚，等著開始計劃已久的旅行，等著參加重要的會議，等著降落後要馬上趕往下個登機門轉機前往其他城市。」

▲▼中華航空,華航。（圖／記者賴文萱攝）

▲中華航空飛機。（圖／記者賴文萱攝）

他認為，增加派遣人力的確會增加營運成本，但是鞏固營收之餘，疲勞駕駛問題也是值得深思的，「倘若今天真的不幸因為疲勞駕駛發生了意外，損失的不僅僅是一架飛機，同時也損失了上百位旅客的性命，損失了花費大量時間及金錢培育的組員，損失了好不容易重拾大眾搭乘的信心。」他表示相信許多員工當初都是因為認同「中華航空」這個品牌，才願意投身成為國籍航空的一份子，「不要為了營收，辜負了當初對公司充滿信心，現在卻覺得被孤立的工作夥伴」、「機隊是天價，但員工是無價的」。

另外他也回應許多酸民對機師這個職業的誤解。他表示「薪資」絕對不是這次抗爭的重點，機師之所以高薪，相對也要承受一般人不能夠理解的壓力，「每趟飛行肩上扛的不單單只是一架飛機，而是上百個家庭。入行到了現在，累積了上千飛時，每趟任務我都還是感到滿滿的壓力。」

他也指出，因為飛行技術是專業，機師所領的薪水絕對符合他們在工作上的付出；儘管在自動駕駛期間，他們還是要緊盯著螢幕、和航管人員通話，「每到一個檢查點（Check Point）我們都要檢查有沒有偏航、油量減少的正不正常，眼睛盯著氣象雷達，如果有暴風雨要繞道」，絕對不是沒事情做。

▲▼ 機師回應酸民「自動駕駛」沒事做一說 。（圖／翻攝自Dcard）

▲ 不理解的人認為機師只要開「自動駕駛」就沒事做 。（圖／翻攝自Dcard）

最後他也表示，希望資方和工會能夠早日達成協議，把影響降到最低，才能夠符合華航早期的廣告口號「得意春風，自在飛翔」。

貼文一出，網友們紛紛推文表示，「很多人把無知當知識，自己沒那個能力考機師，只會覺得比她會賺錢的」、「而且華航的薪資好像是算低的？」、「辛苦了」、「身為護理人員，我知道不能休息，還要delay的辛苦」、「透過這篇，我想大家的誤解減少了許多」。

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關鍵字：華航,罷工,機師,勞資協商,過勞航班,Dcard

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