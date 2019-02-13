橫店公布2018明星納稅額！楊冪7100萬排第二　「稅王」是...

▲楊冪是大陸少數微博粉絲破億的女星。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

繼范冰冰「逃漏稅風波」後，大陸明星在納稅上都「繃緊緊」。橫店影視基地所在的浙江東陽市12日公布了2018年納稅的情況，其中，張藝興的工作室進入百強，納稅1913萬元人民幣（人民幣，下同，約新台幣8700萬元）；楊冪以1553萬元（約新台幣7100萬元）位列明星法人代表工作室第二。此外，橫店集團東磁公司以7.03億元（約新台幣32億元）稅金居榜首。

據微信公眾號@東陽發佈內容顯示，景甜納稅1043萬元、華晨宇792萬元、迪麗熱巴666萬元、鹿晗634萬元、秦俊杰567萬元、劉濤的548萬元和靳東的533萬元。

▲納稅前十情況。（圖／微信公眾號／東陽發佈）

此外，在東陽市2018年度納稅十強企業中，橫店集團東磁公司以7.03億元稅金居第一，隨後依次為中天建設集團5.64億元，普洛藥業3.84億元等；知名娛樂公司「華誼兄弟」則繳納了3.26億元稅金，排行第四；曾製作出品《琅琊榜》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》等多部熱門劇集的東陽正午陽光有限公司，以1.288億元的納稅金額排名第九。

▲前央視主持人崔永元爆出范冰冰陰陽合同一事。（圖／翻攝自范冰冰、崔永元、上海公安局微博）

范冰冰去年捲入「陰陽合約」，被舉報涉嫌逃稅，最終被官方罰補繳8.8億元（約新台幣40億元）。據《新華社》報導，大陸官方在范冰冰事件後，對重點影視企業和從業人員，採取「點對點」、「面對面」的方式，貼近需求輔導稅收政策，規範工作取得良好成效。截至2018年底，自查申報稅款117.47億元，已入庫115.53億元。

雖然報導沒有點出此稅款的來源，不過大陸網站此前流傳著一份名單，據悉有17名一線藝人已遭約談，其中包括楊冪、黃曉明、楊穎、趙麗穎、鄧超、孫儷、趙薇、吳亦凡、迪麗熱巴、章子怡、汪峰、鹿晗、黃渤、吳京、徐崢、陳思誠、佟麗婭等人。

▼橫店影視城位是大陸最大的影視拍攝基地，每年生產的古裝戲有約1/3在此拍攝。（圖／視覺中國）