陸名嘴崔永元開春再爆猛料　稱某公安擁2.2億巨款

▲曾爆料范冰冰逃漏稅的大陸名嘴崔永元。（圖／翻攝自崔永元微博）

記者蔡浩祥／綜合報導

曾爆料知名藝人范冰冰逃漏稅的前央視主持人崔永元，近日在微博揭發一名大陸公安擁有港幣逾5700萬元（約合新台幣2.2億元）巨款，要求公安部介入調查。不過，該貼文今早已被刪除，相關資料和照片已無法看到。

近年來，崔永元因揭發大陸黑案成名，除揭發范冰冰逃漏稅，去年底又揭發「陝北千億礦權案」案卷在中國最高法院遺失。

香港《星島日報》指出，崔永元昨天在網路發文，揭露這名警察在香港和中國的銀行存有超過港幣5700萬元巨款，並在港擁有房產，這名警察的英文拼音是「LIN FENG」。

▲崔永元靠著爆料范冰冰逃漏稅，一戰成名。（圖／翻攝自范冰冰、崔永元、上海公安局微博）

不過，今翻查崔永元的個人微博，相關資料和照片已無法看到，點選時出現「此微博已被刪除」字句；微博流傳不少稱是崔發出的資料、照片，要求公安部偵查該名公安，還嗆「它（這名警察）還不斷受到重用」。

資料指出，這名警察在香港匯豐銀行的存款是是港幣3778萬8537元，在中國工商銀行深圳支行的存款是人民幣1687萬8332元。

該消息一出，引發微博網友不少討論，也有網友質疑相關資料的正確性，包括銀行帳戶可能是假的。