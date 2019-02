科學家「點銅成金」降低產業製造成本！　當催化劑煤→酒精

▲孫健帶領研究團隊成功試驗出新材料。(圖/翻攝自中國科學院網站)

大陸中心/綜合報導

中國科學院2018年12月21日在科學期刊《Science advances》上發表研究結果,科學家孫健帶領大連化學物理研究所團隊找到一種方法,使銅在催化作用下脫離成一種「極似黃金」的金屬奈米粒子。這種新材料不僅有機會對相關產業產生巨大貢獻,還能被拿來作為「煤反應的催化劑」。

孫健團隊在期刊上發表的文章為《冷凍銅可作為用於預氫化的貴金屬催化劑》(Freezing copper as a noble metal– like catalyst for preliminary hydrogenation),團隊研究出來的「點銅成金」原理在於「改變銅的外圍電子結構」,使其在催化反應中保持零價態。研究使用帶電的高溫氬氣來噴射銅靶,以高速電離粒子吹走靶上的銅原子並冷卻凝结後,形成一種「新的金屬奈米粒子」,這些微小的粒子的直徑只有細菌大小的1000分之1。這種金屬的電子相當緊緻及穩定,所以可以用做催化劑,「將煤轉化為酒精」。

▲科學期刊以第一人作者發表孫健團隊的文章。(圖/翻攝自《Science advances》)

研究團隊強調,雖然目前生產只達幾克的量,但離量產並不遠,來將能廣泛普及到相關行業之中,甚至此種貴金屬轉化技術還能探索出其他應用場景。孫健說,「這並不是真的黃金」,密度仍然與銅相當,比黃金還輕,但同樣具有抗高溫氧化和耐腐蝕等特性,「未來此技術若繼續拓展,就有可能降低工業對貴金屬的依賴。」

▲外媒推測未來黃金價格或許會受到這種新材料問世的影響。(圖/取自免費圖庫pixabay)

這種「新的金屬奈米粒子」未來若能夠實行量產,將會對化工業及清潔能源的推動有巨大的貢獻,且該技術也能幫助目前仍在廣泛使用黃金的電子產業有效降低製造成本。