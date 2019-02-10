貿易戰延燒　赴美國念大學陸生人數近年中首次下降

▲中美貿易戰戰火延燒近美國校園，圖為麻省理工學院（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

受到中美貿易戰影響，許多正在美國留學的大陸學生留在美國的機會限縮，不得不延長自己在學校地就讀年限，希望能尋找更多的就業機會。此外，也有數據顯示，對美國印象負面的大陸學生比例在去年來急遽上升，在2017到2018年間，附暪留學的大陸學生數量也出現了近年來首次的下降。

除此之外，貿易戰的戰火似乎也延伸進美國校園，《南華早報》指出，來自全球9600位申請麻省理工學院的人當中，有707人獲選，雖然今年5個人是大陸籍，但全都是在美國就讀高中並畢業。換句話說，今年沒有任何一位大陸籍學生被麻省理工學院錄取。

《中央社》指出，中美貿易戰讓美國在高科技領域研究生的簽證政策緊縮，而大陸留學生是美國最大的外籍學生來源，約佔美國國際學生的3成，2018年為美國帶來了420億美元收入，如今則有畢業於大陸名校的留學生說，決定在美國拿博士學位，以延長停留在美國的時間，達到自己拿到美國公民身分的夢想。

▲中美貿易戰。（圖／CFP）

《中國日報》（China Daily）指出，2017至2018年間，赴美國念大學的大陸學生人數在近年中首次下降，該趨勢延伸到新的學年。

據指出，依然有大陸的學生與家長認為，貿易戰終究會過去，這點風險不足為懼，有前往美國讀書的意願。