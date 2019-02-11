加州男開小貨車撞人行道！行人慘被輾「卡車底噴血」至少9傷

▲加州男開車衝撞人行道，車頭全毀。（圖／翻攝自ktla）

記者錢玉紘／綜合報導

加州富勒頓（Fullerton）在當地時間10日凌晨發生一起車禍意外，一名男子疑似嗑藥之後開車上街，直接撞上路邊的人行道，許多人閃避不及，直接被輾過去卡在車子底下，造成至少9人受傷，有的傷患傷勢嚴重，恐有生命危險。據了解，該男已經被逮捕拘留。



這起事件發生在周日凌晨1點多的時候，22歲的男子索利斯（Christopher Solis）疑似嗑藥，開著一台紅色的豐田Tacoma貨車，在富勒頓市中心的街上亂飆，當時雖然夜已深，但正逢酒吧和餐廳關門的時間，路旁的人行道和停車場都很擁擠，上百名的行人準備回家。

索利斯的車子就直接撞向路邊，撞倒了許多行人，之後撞到一棵樹才停下。警方到場時，發現有許多無辜民眾直接被車子輾過去，還困在車子底下，肇事的車輛車頭嚴重損毀，當時還冒著煙，警方出動大型機械把車子吊起，才順利救出李下的傷者。

一名目擊者表示，看到一名女孩被壓住，大喊救命，「還有血從她的鼻子跑出來，現場一片混亂」。大約有9人被送醫治療，傷患年齡介在18到49歲之間，有的人傷勢嚴重，可能有生命危險。目前警方已經依「受影響駕駛」（Driving under the influence，DUI）罪名將該駕駛逮捕拘留。