影／勞資協商不退讓？華航：並未一昧堅持己見

▲機師工會理事長李信燕帶領罷工華航機師於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

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華航機師罷工爭議持續延燒，9日勞資雙方針對疲勞航班派遣無共識，對於飛航時間與值勤時間定義相左，罷工活動進入第三天。對此，華航表示，協商過程平和，並未一昧堅持己見，癥結在於雙方的提案暫時仍有差距，希望在接下來的談判縮短差距達成共識。

機師工會理事長李信燕10日於記者會中指出，針對改善疲勞航班部分，工會訴求基於「飛航值勤時間」超過8小時以上，必須要有3人以上派遣，超過12小時要有4人派遣，但協商中華航堅持要用「飛航時間」計算，最後工會經幹部討論做出退讓，也就是飛航時間7小時以上3人派遣，但華航仍堅持要8小時才做，原因就是會增加人力成本。

華航表示，公司已針對疲勞航班做檢討，現行機師每月平均工時62.6小時，比競爭對手及多數歐洲、美國航空公司寬鬆。華航澄清，航班人力需求完全依照實務需要，絕對沒有機隊之間的勞逸不均。至於媒體提及，桃園市機師工會談判代表不是華航員工，華航尊重談判會議主席，即使工會理事長並非本航成員，談判代表也有外部工會顧問 華航仍尊重協商會議主席裁示。

針對工會質疑公司因應罷工臨時調度有減員派遣，華航澄清原本的派遣就是優於AOR（航空器飛航作業管理規則），罷工以來的臨時調度都合於AOR規定，主管機關也都掌握，絕對沒有影響飛安。

▲松山機場華航罷工 機師繳交檢定證。（圖／記者呂佳賢攝）

華航指出，連日罷工以來航班人力確實吃緊，但仍能以機動調度維持旅客需求及機場秩序，罷工前兩天仍有九成以上的運能，但罷工持續下去，乘客雖然能安抵目的地，但華航損失必然擴大，營業上的損失是公司每一份子的損失，相信也是所有華航同仁、股東還有社會大眾所不樂見。希望爭議到此結束，讓企業經營回到正軌。

華航重申有關此次機師罷工行動，因屬不可抗力因素，不在航空公司責任範圍。相關回應已公告於華航官網。但旅客特殊個案會進行檢視，將再公布申請專區，敬請旅客諒解。

▲華航因應罷工事件。（圖／桃園機場提供）