全球前10大白手起家年輕富豪　大陸佔4席超越美國3名

▲中國電子商務「拼多多」創辦人黃崢（Colin Huang） 。（圖／翻攝自澎博）



國際中心／綜合報導

根據最新彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）的數據顯示，全球前10位最富有的40歲以下白手起家的億萬富翁中就有「6位」來自亞太地區，其中有4位是中國人、2位是澳洲人，而美國僅佔3人。瑞士信貸集團（Credit Suisse Group AG）大中華區科技、媒體及電信負責人表示，「過去的五年中，從技術角度來看，中國的發展是突飛猛進的。新創公司發展成為技術巨頭，它替創辦人製造大量財富。」



彭博億萬富翁指數在2012年公布世界上最富有的40位富豪時，榜上只有3位是白手起家且不滿40歲的，分別為Google創辦人謝爾蓋．布林（Sergey Brin）和拉里．佩奇（Larry Page），以及Facebook公司創辦人祖克伯（Mark Zuckerberg）。由於布林和佩奇現在已經超過40歲，祖克伯此次則以驚人身價655億美元，名列世界上「最富有的白手起家年輕人」榜首。

至於來自中國電子商務「拼多多」創辦人黃崢（Colin Huang），則以身價137億美元，從2018年的第三名上升至第二名；Facebook共同創辦人莫斯科維茨（Dustin Moskovitz）和居住在新加坡的巴西人沙佛林（Eduardo Saverin）以118億美元和90億美元排列第3、4名。

至於身價第5、6名的富豪都是澳洲人，是美國上市軟體公司Atlassian Corp.的聯合創辦人Mike Cannon-Brookes和Scott Farquhar，兩人身價同為67億美元。

第7名則是財富為64億美元的優比快科技公司（Ubiquiti Networks）創辦人羅伯特佩拉（Robert Pera）；而8至10名都是中國人，分別為TAL教育集團創辦人張邦新（55億美元），以及同為52億美元的大疆無人機創辦人汪滔（Frank Wang）和Bitmain Technologies Ltd.（比特大陸）聯合創始人詹克團（Micree Zhan）。

▲前十位40歲以下的白手起家富豪。（圖／翻攝自澎博）

此外，還有另一位中國技術企業家，美團點評聯合創始人王興，以40億美元的財富排在前十名之外。

世界上最年輕的億萬富翁的多元化是全球財富向亞洲轉移的一個主要指標，在彭博億萬富翁指數的500人中，有41人來自中國，而2016年底為31人。

