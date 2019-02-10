送韓國瑜對錶　王世堅：韓冰先送我巧克力、馬卡龍

▲王世堅秀出送給韓國瑜的同款手錶。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

高雄市長韓國瑜9日出席活動帶了一支新的手錶，沒想到竟是過去曾在台北市議會針鋒相對的議員王世堅所送，大出外界意料之外。對此，王世堅10日受訪時解釋，該副對錶是一份回禮，因為韓國瑜女兒韓冰在元旦時送了一箱甜點，「元旦對我來講不但是新年，又是我生日，所以我那天很開心」，剛好自己戴了3年的錶要修理，就順便買了一副對錶，強調是要祝福韓氏父女感情如該手錶品牌一樣「踢不爛」。

「我剛特別看一下報導，有一點誤解。」王世堅說，第一點，這付對錶是回禮，在元旦的前一天韓冰寄了馬卡龍、巧克力還有兩顆很大很漂亮的香瓜給我，剛好元旦是自己生日，「所以我那天很開心」，隔一天剛好戴了3年的手錶錶帶斷掉要換，所以我就就買了兩個錶，「其實這個錶是誤會啦，這是父女對錶，我另外一個是要給韓冰的。」

王世堅說，還有寫一張卡片，因為韓冰送很好的東西、加起來好幾千塊，因為自己是手錶控，「因此希望這兩支timberland可當作父女對錶，希望你們父女情深，就如同timberland的諧音『踢不爛』，我是這意思。因為他元旦送我的，所以我在1/2我就回禮，禮尚往來，希望他們不要嫌棄。





由於過去和韓冰的互動良好，媒體也問到，這樣會不會是間接跟韓冰帶同款手錶？王世堅連忙否認，「不是…因為…因為那是韓冰送我的新年禮物，剛好又我生日，我意思說因為是他送我禮物，我應該要回送他禮物，但是我單獨回送禮物給他這樣很奇怪，我就想到說我很喜歡這手錶，很實用、很耐用、很好看，所以我就想說我應該送兩個，一個給他父親一個給她。」

王世堅也說到，韓冰收到後過一陣子有用簡訊問，說她爸爸看了很喜歡想帶，可是怕帶了如果被發現，對我會不會不好，「畢竟我們政治那麼對立，他深藍我深綠、他是統我是獨，所以我就用一個簡訊跟韓冰解釋，說即便是政敵也應該互相尊重，而且我跟他父親有一種說不出來的…姑且說這個男子漢對男子漢的交情，父女情深踢不爛，男子漢跟男子漢的交情也是踢不爛。」

至於送錶，是否是有對韓冰「表白」的意味？王世堅連忙否認，強調這誤會大了，不能這樣子，也不應該這樣子，相信韓冰也不會誤解，「她和我女兒同樣年紀，看韓冰就像看自己女兒一樣。」

▲韓冰收到後還詢問王世堅是否能配戴。（圖／記者陳家祥攝）