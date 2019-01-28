春節疏運報你知　交大隊長在台南火車站發送疏運摺頁

▲台南市交警大隊大隊長翁誌宏，親率員警前往火車站等人潮聚集地，向民眾一一宣導各風景區交通管制措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市向有眾神之都之美譽，古蹟及觀光景點林立，春節連假期間，廟會及春節活動吸引各地觀光人潮湧入，將造成台南市交通狀況及市區道路交通壅塞，市警局規劃各項交通管制措施以因應春節湧現之人、車潮外，交警大隊大隊長翁誌宏，更親率員警前往火車站等人潮聚集地向民眾一一宣導各風景區交通管制措施。

交警大隊大隊長翁誌宏說，宣導春節交通疏運，除使返鄉遊子以及外地遊客能瞭解各風景區之交通路線暢遊府城外，更能走入人群貼身互動，以使各項勤務規劃能夠接地氣，順利執行。

除此之外，市警局亦綜整轄內各重點風景區及觀光勝地管制作為，提供即將蒞臨台南市遊客參考如下：1、台南、永康及大灣交流道：規劃替代道路，延長綠燈秒數。2、安平商圈：安平路規劃設行人徒步區。3、赤崁商圈：民族路單向管制，赤崁東街劃設行人徒步區。4、奇美博物館：大門前臺1線延伸疏導，中央分隔島缺口封閉管制。5、關子嶺風景區：仙草丁字路實施綠燈管制，172線保持常綠。6、孔廟文創園區：府中街劃設行人徒步區。

值得一提的是，台南市海安路、正興街及國華街等附近商圈一直以來是台南市觀光熱點之一，每年吸引眾多觀光人潮湧入，而今年不一樣的是，在海安路上更有許多精美的裝置藝術及美術圖案，歡迎各位朋友前來觀賞，同時提醒用路人於春節期間，熱鬧的國華街及正興街將實施行人徒步區，部分周邊道路亦有單行道管制。

在高、快速公路高乘載部分，如同往年，初三及初四（2月7日及8日）於國道1號、3號北上匝道路口及台84、台86快速道路接國道北上路口等21處，一樣會實行管制，車上須有3名以上乘客才能通過，較於不同的是，今年的管制時間為下午1時至3時，在此提醒各位遊客注意管制時段，屆時亦請配合警方各項管制作為。

交通警察大隊大隊長翁誌宏更表示，為使台南市今年9天連假期間交通得以順暢，警方將致力於「運用科技」、「決戰空中」等兩項策略，利用社群媒體（LINE及臉書等）、路口監錄系統及廣播電臺即時共享路況，落實執行交通應變計畫，強化交通疏導、執法、宣導等工作，發揮事半功倍之效，期使用路人能「開開心心出門，平平安安回家」。