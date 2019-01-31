酒店玩太嗨！4屁孩行政院前開槍「驚逃躲旅社」　訊後全獲保

▲警方在行政院門口、忠孝東路慢車道處發現彈殼1枚。（圖／記者邱中岳翻攝）

社會中心／綜合報導

行政院30日上午7時許驚傳槍響，現場還遺落彈殼一枚，警方掌握監視器畫面，立即將涉案的簡姓、曾姓、吳姓、施姓4名男子逮捕歸案，發現4年紀相當輕，皆為22、23歲；檢方表示，雖然4嫌供稱是玩「玩具槍」無心誤觸板機；但檢方認為4人供詞避重就輕，訊後諭令簡、曾2人以5萬元交保，吳、施則以3萬元交保。

警方表示，駐守行政院的保六警方30日上午聽聞槍響，隨後還在忠孝東路車道上拾獲彈殼1枚，驚覺維安危機嚴重，立即著手調查偵辦，經調閱監視器畫面鎖定涉案車輛為施姓男子所有，並於5個小時後在萬華將4名嫌犯全數逮捕歸案。

4嫌供稱，30日凌晨一行人到東區酒店狂歡，清晨時分由施男駕車準備返回萬華區住家，但車內的簡姓男子玩瘋了，把玩玩具槍枝之餘，還搖下車窗將槍口朝外，結果不慎誤觸板機擊發，霎時槍聲震耳，4人知道闖禍後都嚇了一大跳，一時之間也不知該如何是好，只得驅車在行政院附近繞了數圈，最後決定家也不回了，隨意在萬華區投宿旅社躲避，但仍是被警方查獲。

雖然4人強調槍枝是「玩具槍」，但警方卻相當疑惑，原本應是裝填BB彈的玩具槍枝，為何會留下彈殼？進一步追查後才發現，彈殼內並無火藥痕跡，研判應是道具彈殼。稍早4人在偵訊後已遭依恐嚇公眾罪嫌送辦，但檢方在複訊後認為4嫌言詞閃爍，供詞避重就輕、仍有漏洞，諭令4嫌分別以3萬元、5萬元交保候傳，全案仍進一步調查中。

▼4嫌供稱所持槍枝為玩具槍，因把玩不慎才會擊發。（圖／記者邱中岳翻攝）