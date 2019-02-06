華聞快遞／春節期間廣東省展開3000多項文化旅遊特色活動

▲春節期間廣東省展開3000多項特色活動。（圖／廣州日報）



《廣東》春節期間廣東省展開3000多項文化旅遊特色活動

廣東省文化和旅遊廳指出，春節期間全省共組織展開各類文化和旅遊特色活動3000多項，各地假日文化活動有序展開，以春節為主題的大型文化和民俗活動陸續進行，全省旅遊市場平穩有序。（廣州日報）

《河北》河北15縣市區成為「四好農村路」省示範縣

河北省交通運輸廳指出，邱縣等15個縣（市、區）被省交通運輸廳、省農業農村廳、省扶貧開發辦公室聯合命名為2018年「四好農村路」省示範縣。這15個縣（市、區）為邱縣、成安縣、邯鄲市邯山區、保定市清苑區、威縣、遷西縣、阜城縣、承德縣、隆化縣、肅寧縣、河間市、固安縣、廊坊市安次區、秦皇島市北戴河區和辛集市。（河北日報）

《黑龍江》哈爾濱市民春節假期可辦理出入境證件

哈爾濱市公安局入境管理部門指出，為方便廣大在外地工作、學習等人員在2019年春節期間返鄉辦理出入境證件，2月4日（除夕）至2月10日（初六），全市公安出入境管理部門將開闢受理申請綠色通道，為群眾辦理出入境證件。（人民日報）

《北京》北京市交通運行達全年最好水準

北京市交通委指出，2月4日是春節假期首日，零時至16時交通量約為87.83萬，較前一天同時段的98.56萬下降約10.89%，較2018年同期的87.07萬增長約3.24%；其中進城方向約39.55萬，出城方向約48.28萬，全市交通運行總體平穩，達全年最好水準。（北青網）

▼北京市交通運行達全年最好水準。（圖／CFP）



《吉林》吉林省委省政府關於完善國有金融資本管理的實施意見

吉林省委省政府為落實《中共中央、國務院關於完善國有金融資本管理的指導意見》，結合省實際情況，制定下述意見；集中管理、服務大局，統一規制、分級負責，分類推進、穩步實施，問題導向、權責明晰，加強領導、強化落實，等基本原則。（吉林日報）

《江蘇》三產融出新格局 南京八卦洲種地種出「新花樣」

江蘇省棲霞現代農業產業園區產業發展部部長喻健強指出，「近些年來，我們大力發展現代農業，進一步打通一二三產融合，促進了農業增效、農民增收，使得我們八卦洲農業轉型升級進一步加速」，未來，還將繼續加大引進力度，完善服務，把八卦洲的農業產品做成區域的公共品牌。（江蘇廣電融媒體新聞中心）

《重慶》重慶市政府組織督導檢查春節期間安全生產工作

重慶市市政府副市長李殿勳組織督導檢查春節期間安全生產工作，詳細了解儲備站內各項安全生產工作落實情況，「水、電、氣、訊是民眾安全過節的基本保障，一定要做好各種應急預案，確保生產萬無一失」。（重慶日報）

《天津》天津市衛健委「組團式」援疆 以院包科提升和田地區醫療水準

天津市衛健委醫療人才「組團式」援疆的工作模式，使受援醫院診療能力、管理水準、學科建設和人才培養都得到了明顯的提升；來自天津市15家三級甲等醫院，10多個臨床優勢學科專業的26名專家在新疆和田地區人民醫院展開了「以院包科」工作，大力提升該地醫療水準。（北方網）

▼天津醫療人才「組團式」援疆，大力提升該地醫療水準。（圖／視覺中國）

