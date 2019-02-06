華聞快遞／保障台胞台企合法權益　福建檢察機關推出服務舉措

▲福建檢察機關推舉措，保障台胞台企權益。（圖／CFP）



《福建》保障台胞台企合法權益 福建檢察機關推出服務舉措

福建省人民檢察院指出，針對台胞台企新需求、新期盼，福建檢察機關制定推出一系列服務舉措，保護台胞台企合法權益，設立28個涉台巡回檢查工作室或檢查聯絡點，聘請105名台商擔任檢查聯絡員，廣泛聽取意見建議，提供有針對性的法律服務。（新華社）

《北京》2019年底中國大陸將基本完成河湖「清四亂」

中國大陸預計2019年打好河湖管理攻堅戰，集中展開全中國大陸河湖「清四亂」，即亂占、亂採、亂堆、亂建問題的專項行動，到2019年年底基本完成清理整治任務。（新華社）

《浙江》長三角鐵路春運短途客流激增 節後預計發客4610萬人次

大陸中國鐵路上海集團有限公司指出，2月6日農曆正月初二，長三角鐵路春運探親流、旅遊流等短途旅客激增，預計發送旅客134萬人次，加開旅客列車66列，預計節後25天，長三角鐵路還將發送旅客4610萬人次。（中新社）

《北京》北京公園新春遊園全面開啟 遊客量同比增長一成多

北京市公園管理中心指出，大年初一（2月5日），北京市屬11家公園及中國園林博物館共迎來遊客25萬人，同比2018年增長11%；除夕（2月4日）當天，北京市屬公園共接待旅客16萬人，創歷年來除夕單日遊客接待量新高。（新華社）

▲杭州市煙火鞭炮垃圾量創歷史新低。（圖／中新社）



《浙江》除夕夜杭州煙火鞭炮垃圾清掃量1.5噸 創歷史新低

隨著近年來公共環境衛生意識的抬頭，煙火鞭炮正逐漸淡出過年的舞台。杭州市城管局指出，2019年除夕杭州煙火鞭炮垃圾的清掃量再創新低，市區清掃煙火鞭炮垃圾僅為1.5噸。（中新社）

《甘肅》通過國家驗收 敦煌航空口岸對外開放

甘肅省敦煌市口岸辦指出，敦煌航空口岸日前全面完成建設，具備對外開放條件，並通過國家驗收組驗收，正式對外開放。據了解，敦煌航空口岸2015年獲批建設，成為甘肅省繼蘭州中川國際機場後第二個國際航空口岸。（新華社）

《北京》大年初一景區接待遊客超百萬 北京故宮接待8萬人次

北京市假日辦指出，大年初一（2月5日）當日，全市重點監測的146家旅遊景區共接待遊客112.63萬人次，其中故宮博物院共接待8萬人次，同比增長42.9%；廟會等各類民俗活動共接待40.1萬人次。（新京報）

《廣東》港珠澳大橋珠海口岸迎春節首個出境早高峰

港珠澳大橋珠海公路口岸5日（大年初一）迎來春節假期首個出境高峰，客流量比平時顯著增加，據統計，出入境旅客以中山、江門、開平等周邊市旅行團和珠海本地「家庭遊」為主，約占總體客流的90%以上。（中新社）

▼大年初一，港珠澳大橋珠海公路口岸迎來春節假期首個出境高峰。（圖／中新社）

