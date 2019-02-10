攻陷12星座的送禮攻略！獅子愛「高調」、天蠍有「怪癖」

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9天的春節假期結束後，西洋情人節將接棒登場！趁著年終獎金、紅包壓歲錢入袋，買個貼心大禮討好另一半正是時候！但送禮還是要送到心坎裡，不想花了大錢又踩到對方地雷的話，一定得先做好功課！《禮尚網》就幫你整理出「十二星座送禮攻略」，教你攻陷他/她的心！



▲古靈精怪的水瓶座，喜歡與眾不同、新奇創新的禮物。（圖／翻攝自禮尚網）

【水瓶座】

喜歡特立獨行、跳躍思考、滿腦子稀奇古怪創意十足的水瓶座，喜歡與眾不同，喜歡新奇創新，所以千萬不要送給他/她們一成不變或老掉牙的禮物。隨便上街買一個到處看得到的商品，一定會被他/她們打槍的喔！買個創意的禮物，如果他/她收到時興奮地問你『是哪買的？』要恭喜你，你這禮物有中喔！



▲只是一個溫暖的小禮物，也會讓雙魚座戀人感動到淚眼汪汪！（圖／翻攝自禮尚網）

【雙魚座】

雙魚座情人既天真浪漫似水柔情、又帶一點優柔寡斷多愁善感。對待雙魚座的戀人，最重要就是要有心喔！多去觀察雙魚座的他/她平時缺了什麼，有沒有在生活上一些不便的地方，有時候就算不是什麼貴重到不行的東西，只是一個溫暖的小禮物，也會讓他/她感動到淚眼汪汪！



▲牡羊座的喜好很明確，就來送一些特殊又令人驚喜的商品吧！（圖／翻攝自禮尚網）



【牡羊座】

對於活潑外向、神經大條、天真單純的牡羊座，你這個牧羊人選擇禮物其實並不困難喔！你不用峰迴路轉、用盡心機去選禮物，因為他/她在日常生活中已經自己忍不住一直明示他/她的喜好了！牡羊座的喜好很明確，所以別選那些自以為有趣幽默的商品，他/她只會沒興趣，就來送一些特殊又令人驚喜的商品吧！



▲省吃儉用的金牛，也期待身邊有個有質感的隨身小物。（圖／翻攝自禮尚網）

【金牛座】

恭喜您有一個金牛座的情人，因為他/她們天生就是超級估價王，金牛座一眼就能看出禮物的價值，就算他/她們看起來不經心且不在乎，所以禮物的品質就很重要了！不管貴或便宜，千萬不讓禮物顯露廉價感，省吃儉用的金牛，也期待身邊有個有質感的隨身小物，另外美食也是金牛座的罩門，這也是可以著墨的地方喔！



▲送給雙子座的禮物要夠新穎，還要耐看又耐用！（圖／翻攝自禮尚網）

【雙子座】

您的雙子座情人，求新求變的速度總像一陣風。他/她們天生人緣極好，眼線極多，涉略又廣，所以你送的禮物如果不夠新穎，或是很新奇但不耐看耐用，很快就會被打入冷宮了喔！所以如果他/她還願意帶在身邊甚至跟別人炫耀，恭喜你！這禮物有送進心坎喔！



▲居家實用的禮物，或客製化禮物，都很適合送給巨蟹座。（圖／翻攝自禮尚網）

【巨蟹座】

居家色彩濃厚的巨蟹座，渴望穩定的關係，期待浪漫溫馨的禮物。重點是禮物不必很誇張奢華，而是是否帶給他/她們溫暖舒適的感受。居家實用的禮物，或是客製化有永恆保存價值的禮物，都很適合送給巨蟹座喔！



▲獅子座心裡的期望是你對他/她的愛要愈高調愈好！（圖／翻攝自禮尚網）

【獅子座】

跟獅子座交往沒有低調這件事。無須人指點，你應該明白他/她心裡的期望是你對他/她的愛要愈高調愈好，這事他/她不會明說，但聰明如你應該要自行體會。『我叫他/她不要買這麼貴重的東西給我，他/她都不聽』你應該聽得出來這句話是炫耀不是抱怨！所以如何把你的愛讓大家都知道，這就是重點囉！



▲幫處女座情人讓工作或繁雜的生活整理的更有條理，他/她會感激您的！ （圖／翻攝自禮尚網）

【處女座】

千萬別對處女座情人的禮物打馬虎眼，因為他/她送你禮物時也是十分在意、精心挑選的。你如果隨便路邊挑個禮物，或是甚至忘記了，那你的下場只有慘一個字來形容！而且他/她可是會記很久的喔！你也知道他/她對身邊所用的物品都有一定想法，所以別去挑戰那些高難度的。幫處女座情人讓工作或繁雜的生活整理的更有條理，他/她會感激您的！



▲天秤座重視生活品味，禮物要符合流行趨勢並具有質感！（圖／翻攝自禮尚網）

【天秤座】

重視生活品味，追求流行趨勢是天秤座情人像風一樣的特質，你就是愛這樣的他/她不是嗎？所以一些老掉牙的禮物就不要拿出來了，雖然流行但質感不足的禮物也不要自取其辱了！天秤座情人回報你禮物的方式，如果之後他/她把禮物納入他/她日常用品，就表示他/她肯定你的品味了喔！



▲天蠍座通常會有莫名的偏執或偏愛，找出他/她的怪癖，正面迎戰吧！（圖／翻攝自禮尚網）

【天蠍座】

天蠍座情人的個性看似隨和，也很獨立有自我的想法，平時很會打點自己，所以你可能很難看出他/她需要什麼。不過如果你覺得很難就放棄了，天蠍座情人可能會看扁你喔！天蠍座情人通常會有莫名的偏執或偏愛，別覺得你不了解就迴避，找出他/她的怪癖，正面迎戰吧！



▲要讓射手座驚喜並且立即感動，禮物本身就要具備新奇繽紛的特質。（圖／翻攝自禮尚網）

【射手座】

外向活潑的射手座，追求速度、熱愛自由，對於禮物的反應也很直接。對於他/她們不須拐彎抹角，也不必告訴他/她們禮物有什麼多深沉的含意，如果要讓射手座驚喜並且立即感動，禮物本身就要具備新奇繽紛的特質，而且他/她們也很熱中於拆禮物的快感，所以別忘了花點心思在包裝上！



▲兼具趣味與實用，還帶點流行元素的禮物，可以幫魔羯座來個小改造！（圖／翻攝自禮尚網）

【摩羯座】

這個悶騷外冷內熱的星座，跟他/她們成為男女朋友，有時可能會覺得無趣。但既然說是慢熱，就必須要有一些觸媒了！他們身邊多是一些實用的用品，他/她們平時也不喜歡把時間花在逛街看流行雜誌，這不正好就是你的工作嗎？送些有趣味的好禮，但又兼具實用價值，最好有些流行元素。不時來個小改造，不是挺有趣的嗎？