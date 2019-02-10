　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

韓國上班族「會食」必問：酒量怎麼樣？　一個人吃飯很可憐　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 《韓國職場為何那樣？！》。（圖／橙實文化提供）

▲ 會食也是重視團體行動的韓國人，表示團結的手段。雖 然沒有強制規定，但大部分都會全員參加。是上班族快 速與同事跟上司變熟的方式。（圖／橙實文化提供）

作者：鄭E子
摘自：橙實文化出版《韓國職場為何那樣？！》

●精選書摘

「會食」其實就是聚餐，台灣職場雖然偶爾也會在中餐或是下班後聚餐，但是頻率與重視程度並沒有韓國人高。「會食」對韓國上班族而言不只是聚餐，更是一種文化：一個需要掌握許多眉眉角角的社交場合。

剛到韓國時，我很不習慣許多事都只有「我們」而沒有「我」的職場文化，其中最不懂的便是「為什麼屢屢要在下班後舉辦會食？」，以及「為什麼每次說下班後要會食，大家都笑得這麼開心？難道大家都這麼喜歡會食？」這個問題雖然在韓國工作幾年後有了答案，但我至今仍舊不怎麼喜歡會食。會食文化主要是為了提高團體的向心力，有時也會藉此犒賞員工，幾乎都是下班後辦在烤肉店這類有販售酒類的餐廳。一般在韓劇看到的烤五花肉配燒酒，或是炸雞配啤酒，幾乎是會食的基本菜單。雖然偶爾還是會有公司選擇單純的餐館，但是幾乎90％以上都會出現酒精。雖然公司常常是不強迫參加，但是迫於團體的壓力，大部分的人還是會選擇參加。

除非是風氣較自由、外國人特別多的公司，不然如果是身處傳統的韓國職場，只要不參加就很容易受到上司「關切」，如果沒有正當又好用的理由就很難抽身。因此韓國人戲稱會食為「加班的延續」，就像是業務的一部分。所以即使自己並不喜歡會食，還是很多人會選擇「假裝很喜歡」來迎合整個氣氛。

你的酒量是？

有人問過我 「是不是韓國上班族一定要會喝酒？」 、 「韓國人是不是都超會喝的？」其實答案並不是肯定的。因為我待的韓國公司都很傳統，所以就我自己觀察到的狀況來說，不一定都要會喝酒或是超會喝，但是會喝點酒的確比較吃香。早期曾經有強迫女性職員倒酒或是強迫職員喝酒的狀況，隨著時代變遷已經逐漸減少。雖然少數職場仍存有這樣的陋習，但在女權運動「#ME TOO」出現與《職場內性騷擾預防與對應》等勞動部公布的公告上路後，這種情況已經少很多了。在職場性騷擾吵得沸沸揚揚的時刻，還曾有公司公告不要找女職員一起會食，或是男女職員分開會食。

而韓國上班族絕對不陌生的一句話便是：「你的酒量如何？」第一次聽到時我整個人都呆掉了。我在台灣幾乎滴酒不沾，就很煩惱要怎麼具體形容自己的酒量，在韓國生活久了便知道他們是以燒酒瓶數計算，大部分的人會說「我的酒量是X瓶燒酒」。

我以前覺得燒酒這麼難喝，度數又不低，難道大家都會喝這種酒嗎？這個謎題在韓國生活後就解開了。燒酒幾乎是國民酒精飲料，不管你能不能喝，基本上都有機會碰到燒酒，所以才會以此為計算單位。雖然看起來是烈酒消費王國，並不代表每個人都很會喝酒，還是有人不能喝酒或是會起酒疹，他們就完全不碰酒。只是在這個靠酒精搏感情的國度，不會喝酒有時的確挺掃興的，也比較難在會食場合跟大家快速混熟。

會食場合同樣存在階級制度。雖然沒有明文規定，但一般是由年紀最小的忙內社員來倒酒、烤肉、點餐。如果上司要倒酒給下屬，下屬需用雙手拿著杯子，乾杯時需側身轉頭飲下才有禮貌。而在男職員特別多的公司或是軍隊文化特別嚴重的公司裡，有個不成文的規定便是接下上司的酒以後，男職員需要乾杯飲盡，甚至還要將酒杯高舉過頭倒扣，代表「我有把酒喝乾」。

過去跟待在韓國製造業做管理職的韓國朋友聊天時，就聽過他們因為是男職員居多的公司，因此每次聚餐幾乎是半強制性的「不醉不歸」。即使隔天要上班，還是一樣瘋狂續攤、喝到爛醉，隔天一早再帶著宿醉進公司，中午跟昨晚一起會食的同事吃「解酒湯」。雖然聽起來有點糜爛又難以理解，但這就是快速融入團體最有用的方法。

從前在台灣幾乎滴酒不沾的我，現在已經可以混酒喝，讓我體驗到酒精在韓國職場發揮的強大威力。雖然承認酒精在韓國職場文化占有重要地位，但我仍舊不鼓勵女生強迫自己迎合整體氣氛喝酒，還是要量力而為，過度逞強不一定是好事。遇到真的沒辦法喝酒的狀況，「正常的公司」並不會強硬灌酒。雖然還是有部分企業存在灌酒的陋習，但願不願意撐下去就要靠自己判斷了。只是「灌酒」已經不是一般常見的習慣了。

▲▼燒酒。（圖／記者黃心瑀攝）

▲ 韓國飲酒文化盛行。（圖／記者黃心瑀攝）

續攤是必備行程

韓國另一個讓我覺得很妙的文化便是「續攤文化」。朋友聚會跟會食都有這個現象，嚴重到我常常很想問韓國人：「你們是不是得了不能在同一家店待超過2小時的病？」通常第一攤（註1）要稍微看一下臉色，半強制地參加，但是第二攤通常沒有這麼強制；只是……我剛好待的都是很傳統的公司，自然遇到的也是最傳統的文化洗禮。

通常第一攤結束後，第二攤想走還是會被上司拉住走不了，這時除非落跑能力極佳，而且能承受隔天被抓包落跑的後果，不然最好還是乖乖地續攤最安全。正常的會食會在第二攤畫下句點， 然後大家就會搭末班車或計程車回家；但如果上司特愛會食，那就可能會到第三攤甚至第四攤……因此搭過地鐵末班車或是早班車的人，不難看到全身充滿酒氣、醉醺醺的上班族，帶著疲憊的身軀準備上班或回家盥洗。

續攤的時間點在吃了1至2個小時，酒足飯飽還帶點醉意（？）之時；而且第二攤可能還是喝酒、吃東西的地方，而 KTV 則榮登萬年續攤選單中的第一名。韓國不像台灣充斥著好X迪、錢X等知名連鎖 KTV，反而更多個人開設的 KTV ；裡面販售啤酒、可樂之類很簡單的飲料，不像台灣有豐盛的自助吧，任何疑難雜症都能按服務鈴請服務生協助處理，而且沒有華麗又寬敞到驚人的大包廂。韓國的 KTV 設備很簡單，多半也歡唱短短的1至2小時。所以曾有去台灣住過的韓國同事，跟我說他很驚訝台灣人會整個下午都泡在 KTV，第一次跟著去的時候覺得很傻眼，也讓他至今都覺得是不是每個台灣人都超愛唱歌的。

續攤到 KTV 唱歌時，大家其實都喝得有點微醺了，所以歌喉不是重點，最重要的是 High 不 High、會不會帶氣氛。如果是上司在唱歌，通常組員也會拿著鈴鼓一起幫忙伴奏；若點的是很經典的 High 歌，組員就會很配合地一起跳經典動作。原本只會聽最新人氣 K-POP 的我，隨著會食經驗累積，也默默學了很多韓國80至90年代的經典歌曲或演歌。懂的歌曲越多的確蠻有用的，特別是和各個年齡層的人一起聊天時，都會提到該年代的用語、歌曲等；即使不知道也沒關係，嘗試融入話題也可以學到很多，未來都可能成為談話時的另一項話題。

韓國人雖然講求團結又給人很排外的感覺，但只要順利融入，他們都會覺得很新奇，有時還會超熱情地問我到底去哪學了這些東西（每次都默默地很想回說是用血淚換來的經驗累積……）。對我來說，每個國家有不同的文化與傳統，我們的確無法喜歡每個文化，更遑論批判對錯；但選擇踏入對方的土地工作，某種程度上就要給予相對的尊重。在韓國的這幾年讓我學到，當我們不再只是單方面的排斥與討厭，而是試圖去習慣與瞭解時，對方也會看到你的努力而把你當成自己人，不再拒於門外。

註１｜ 茶（～차，~CHA）是由韓文音譯的詞，意思是指續攤時的「第～攤」。通常第一攤就是一茶（1차），第二攤就是二茶（2차）。雖然沒有強制規定員工一定要參加會食，但是一般而言韓國人還是會很識相的參加第一攤，避免被上司貼標籤。

拜託！ 讓我一個人安靜地吃飯吧！

之前也提過，韓國職場就像階級制度分明的軍隊，但同時也將「團結意識」發揮得淋漓盡致。偶爾在韓國聽到外國人說自己公司的企業文化很 外放，總是讓我十分羨慕。因為我就是那個運氣「特別好」，總是在非常傳統的公司工作的人，成為公司唯一或極少數的外國員工……我對單獨活動的渴望，讓我徹底覺得自己原來保有很自由奔放的一面。台灣人的確很多時候也喜歡團體行動，只是跟韓國相比，還算是自由奔放的國家，至少不像韓國傳統職場，連午休時間都有一點點半強迫的團體行動壓力。雖然因為獨居人口增加，使得獨自用餐（註1）的比例變高了，但整體而言仍是一個不喜歡單獨用餐的國家；因為他們覺得要一起吃飯才熱鬧，一個人吃很可憐。老實說，我在來韓國之前超愛獨自午餐的，所以一開始真的很不習慣。正確來說，至今我腦袋還是偶爾會浮現：「有什麼好不敢一個人吃飯的啊……奇怪捏？」

我覺得一個人用餐的好處多到數不清，可以暫時休息，擺脫公事跟上司、腦袋放空等等，在韓國人眼裡卻是不可思議的「歪國人思維」。雖然有過幾次轉職的經驗，但是唯一不因環境而異的，便是午休時間的團體行動文化。

通常午休一到就是整組帶出去吃飯，若組裡人數太多，就會分成參與同一案子的人一起去吃飯。雖然偶爾可以跟自己特別好的同事單獨或是三個人去吃飯，但基本上還是以團體行動居多。我記得我到第三間轉職公司第二個月時，當時所屬的是新成立的部門，所以組員只有我跟組長兩個人；當他去開每週的組別會議時，我就會一個人吃飯。當時看著別人一組一組移動，我只是默默退到後方等電梯，想著等等到底要吃什麼。結果沒想到國內營運企劃組的職員問我：「怎麼一個人，不跟組長吃飯嗎？」我笑了一下說：「因為組長今天有會要開，所以我一個人去吃。」沒想到對方露出同情的表情……雖然當下早知道韓國人都會有這種反應，但還是忍不住心想：「欸！我不可憐，你不要這樣看我啦！」結果為了不讓我一個人孤單吃飯，他們立刻從旁邊抓了兩個落單職員陪我吃飯。事後隔了一段時間，我才知道那兩位職員其中一個是公司代表理事，瞬間因為太衝擊而呆了3秒。

雖然現在組內多了很多外國人，只是整組人一起吃飯、一起移動的團體文化依舊沒有消失，這似乎是韓國職場難以抹滅的一環；雖然對於喜歡單獨行動的人來說有點不便，但某種層面上也是希望對方不要落單的一種體貼。

而韓國的階級文化同樣會在餐桌上出現，除了最小的忙內需要幫忙擺湯匙、筷子跟倒開水以外，在階級高的人開動之前，階級低的人不能先吃。還有個潛規則就是出發之前，階級低的要詢問階級高的人是否要一起用餐或是何時用餐，就算不想跟對方用餐也得如此。但是通常只有從小耳濡目染這種長幼尊卑文化的韓國人，會做得很徹底（如果是外國人或是從小在國外長大的韓國人，就比較自由一點點）。此外，用餐前也幾乎是需要跟大家說「我開動了」或是「請慢用」；開動後也會為了不要讓上司等太久，吃飯的速度要跟上司差不多。有時候碰到吃飯不知道在趕什麼的上司，有些女職員就會因為趕不上，只好在大家吃完之後，迅速多吃幾口就說自己吃飽了……

總結一句話，就是連午休時間都很像在當兵，不知道到底是趕什麼。 韓國什麼都講求快速的文化，真的從吃飯速度就看的出來了。

註１｜獨自用餐（혼밥，HON BAB）由於一人家庭的人口增多，延伸出來的新字「혼밥」，意思是一個人吃飯。雖然韓國人不喜歡單獨用餐，但因為社會變遷而來的獨自用餐文化逐漸被重視。超市甚至開始出現搭配好的一人份食材，希望打入這個新興市場。提到這個字就不能不提「獨自喝酒」（혼술，HON SUL），喜歡小酌一杯的韓國人也總是跟朋友一起喝酒，近來也出現不少獨自喝酒的套餐產品。

▲▼ 《韓國職場為何那樣？！》。（圖／橙實文化提供）

★ 本文經橙實文化授權，摘自《韓國職場為何那樣？！》

★ 職場部落客我在韓國　我叫卓、我的首爾櫃姐日記、喜娜與小眼睛喔爸在韓國、登機證的自白好評推薦

ET快訊
6名星二代「全英文對話」超溜！小糯米切換3語言⋯楊冪傻在原地
他爆「台漁船撈到UFO」！美軍艦一秒接收還列最高機密
熊熊32G奶有隱疾：生不如死！「6女星爆發致命病症」崩潰

關鍵字：鄭E子,橙實文化,韓國職場為何那樣,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

載有10中國旅客！普吉島快艇撞上油駁船　傷者包含2男孩

快訊／南韓浦項外海連續2地震　規模4.1深度僅21KM

新加坡租房「5大地雷別踩」！　收入寵物孩子都是眉角

泰國觀光海灘驚見「2無頭男屍」已死7天　海裡浮1顆長髮女頭顱

韓國上班族「會食」必問：酒量怎麼樣？　一個人吃飯很可憐　

紐航飛上海班機「出發4小時突回頭」　未獲批准降落乘客傻眼

14歲少女肚子大如懷孕9個月…竟是致命「10公斤卵巢瘤」！

昭和時代通貨緊縮後的物價安定期　1個月報紙只要1元？

資優兒癌逝「1700萬屋留給愛妻」　父母氣飛倫敦奪房產

喝3杯啤酒就犯「汽車殺人罪」！美國猶他州實施最嚴酒駕法規

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

林俊傑答應露腹肌還狂吃ＸＤ　謝霆鋒：露一塊還是八塊？

華航機師「罷工事件簿」　24小時必知大事懶人包看這

16歲少女籌學費「扮恐龍」遭毆打　網友肉搜！男喊冤：會提毀謗告訴

30年來罕見！旗津遊客當日破5萬 等渡輪排隊人龍長到2小時才搭成

刺青師不讓媽誤認是「歹嬰仔」　晚上當沒薪水學徒：沒想過放棄

載有10中國旅客！普吉島快艇撞上油駁船　傷者包含2男孩

快訊／南韓浦項外海連續2地震　規模4.1深度僅21KM

新加坡租房「5大地雷別踩」！　收入寵物孩子都是眉角

泰國觀光海灘驚見「2無頭男屍」已死7天　海裡浮1顆長髮女頭顱

韓國上班族「會食」必問：酒量怎麼樣？　一個人吃飯很可憐　

紐航飛上海班機「出發4小時突回頭」　未獲批准降落乘客傻眼

14歲少女肚子大如懷孕9個月…竟是致命「10公斤卵巢瘤」！

昭和時代通貨緊縮後的物價安定期　1個月報紙只要1元？

資優兒癌逝「1700萬屋留給愛妻」　父母氣飛倫敦奪房產

喝3杯啤酒就犯「汽車殺人罪」！美國猶他州實施最嚴酒駕法規

情人節脫單先拜起來！台北3大月老廟　求姻緣也求平安

BCW台東北上遭歧視！師課堂酸原住民亂小便、被同學嫌髒吐陰影

韓國瑜春節推宗教之旅　求感情、求財來這裡就對了

台將6人赴美打冬季聯盟　何紹彬再度挑戰美職

春節連假最後一天　國道5北返地雷路段曝光14時前上路最妥當

影／李翔宙出席丹麥政要餐會　重申以有尊嚴方式與大陸談判

馬林魚未來前景看好　基特團隊拜託球迷：給個機會

喬治轟45+11對飆哈登42分　雷霆完成26分瘋狂逆轉秀

老師用心拍照！媽媽一看…氣球套頭「6張不同人」笑崩：怎麼找孩紙啦

載有10中國旅客！普吉島快艇撞上油駁船　傷者包含2男孩

國際熱門新聞

撿貝殼放口袋　藏致命章魚險釀悲..

鄰居潛入他家上吊！屋主回家傻在..

國泰航空勞資陷僵局！機師工會：..

制服妹撩裙熱舞　39萬男粉按追..

不准死在這　全球唯一禁死小鎮

神秘月球背面　太空人曾聽詭異怪..

10歲弟求不要跳　媽仍抱他墜1..

陸女怒潑員警一身豆花　引發公憤

狗狗染毛嚴重過敏灼傷…耳朵掉了

蛋糕嚇見「保麗龍裹糖衣」新娘淚..

美女DJ殺貓分屍　檢盼更多證據..

28歲存790萬！他曝存錢大絕..

他抓到巨蜘蛛　竟是世上最危險品..

巴瑤族「水下憋氣13分鐘」關鍵..

更多熱門

相關新聞

一面鏡子就能看病！3分影片解釋5G時代

5G時代即將來臨，許多民眾對於5G的概念僅限於「網路速度飛快」，然而5G真正的應用卻不僅僅只是這樣。日本總務省日前特地拍攝了一支「用5G與世界連結」影片，以虛擬的情境向外界展示未來5G時代的創新科技應用，其中不但包含自動駕駛、遠端醫療、同步翻譯、高畫質直播影像、無人機等技術，影片中的主角甚至還能從各地連接立體影像進行直播。

破100航班取消！關東大雪入夜持續發威

即／川普：將於越南河內會金正恩

防陸漁船補撈珊瑚　日海保24小時警戒

北海道熊熊「揮手討吃」超Q萌

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

吳宗憲二女兒「終於沒馬賽克」！

旗津烤鳳螺一盤500！網求市長制裁

即／04:12北台灣有感地震！強晃一下

人死后血液沉澱　分散全身变尸体

他缺錢「提3方案」求救　姊姊回應讓網笑翻

范丞丞緊摟范冰冰自拍：介紹一下我妹

他割女友屁股肉生吃　無罪爆紅「變美食家還拍AV」

2000刮刮樂保本獎少快3萬張　網攤5年前獎金結構驚呆

好市多地位動搖！網推這家免年費

韓國瑜笑秀新錶！竟然是王世堅送的

訂房一晚384元！他下秒收帳單崩潰：是美金

台南男故意割她手2次留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝

22歲上兵收假撞死！目擊：頭像破掉

菸捐被拿去買花籃　監察院糾正

8女星「關美肌」網看傻：OMG

更多

最夯影音

更多

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面