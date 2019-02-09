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破100航班取消！關東大雪入夜持續發威　成田封2跑道緊急除雪

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▲▼ 東京大雪,東京暴雪,日本大雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京地區將持續降雪，預計入夜後將有大雪來襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合外電報導

日本關東地區受低氣壓與寒流影響，9日起各地紛紛下起大雪，氣象廳表示，入夜後風雪將持續轉強，範圍也將擴大。位於首都圈的羽田機場與成田機場目前已傳出，超過100班國內線航班受大雪影響取消或延遲。此外，降雪範圍比預期中還要靠東側，以千葉縣與茨城縣為中心，當地時間上午10時，千葉與筑波的積雪量已達2公分。

根據《每日新聞》報導，氣象廳呼籲，由於9日起的大雪導致平地地區積雪，造成交通混雜且路面結冰，民眾務必小心行車。據了解，千葉縣部分區間快速道路已開始強制駕駛加掛雪鏈。另一方面，東京都心氣溫在上午7時來到零下0.5度。

截自當地時間上午10時半，日本航空在羽田與成田起降的航班共有50班取消，全日空則共有45班被迫取消，此外捷星航空在成田與中部機場起降的航班共有34班取消，影響範圍超過100航班。成田機場9日凌晨曾暫時封閉兩條跑道，進行除雪作業，並鋪灑融雪劑。各家航空公司也呼籲民眾，行前務必提前確認搭乘航班是否取消或延遲。

此外，日本中央競馬會（JRA）以安全疑慮為由，取消原定於9日在東京賽馬場舉行的賽事。氣象廳指出，9日上午6時至10日上午6時的24小時中降雪量將持續增加，預計關東地區的山沿地區積雪量為10公分、平原地區為8公分，而東京都23區內也會有5公分高的積雪量。

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關鍵字：日本大雪,關東大雪,成田機場,羽田機場,日韓要聞

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