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臉書收離奇威脅「要活埋你」！壯男遭毆打慘死...放火燒丟樹林

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▲▼澳洲男收到奇怪死亡威脅後，背離奇打死丟樹林。（圖／翻攝自news.com.au）

▲澳洲男收到奇怪死亡威脅後，被離奇打死丟樹林。（圖／翻攝自news.com.au）

記者錢玉紘／綜合報導

澳洲新南威爾斯州（New South Wales）塔里地區日前發生一樁離奇命案，正值壯年的41歲男子布恰普（Tyron Beauchamp）被發現陳屍在樹林裡面，全身都有被嚴重毆打的痕跡，還被點了火，屍體面目全非。他在死前幾天曾在臉書上收到「死亡威脅」，但警方目前還未調查出真正死因。

這起事件發生在聖誕節後，新南威爾斯州消防局在早晨接到森林理起火的通報，將火撲滅之後發現了布恰普的屍體。警方調查發現，該男生前有被嚴重毆打的痕跡，研判是在別處遭到虐待之後，才被丟在樹林裡面，但真正的死因還有待確認，也還未調查出布恰普是如何被移到陳屍地點的，僅能推測丟棄屍體的人應該對當地地形相當熟悉。

《澳洲新聞網》報導，在布恰普的屍體被發現的4天前，他在臉書上收到了不明的死亡威脅，一個沒有頭像的帳號在他的貼文底下留言，「我要粉碎了你，然後埋在沒有人可以找到的地方，你就像隻狗一樣，還是個變態」。布恰普在一天後回應這則留言寫道，「怎麼不露個臉，我絕對會去找你」。

警方已經針對這個威脅進行調查，但僅掌握到嗆聲的帳號名為「Jim Smith」，以及地點在布里斯本等資訊，而且除了在布恰普的臉書貼文底下留下死亡威脅，這個帳號在臉書上沒有其他的活動。

負責調查的警探布萊克曼（Rod Blackman）表示，警方正在追蹤布恰普的死前的行蹤，該男似乎是個相當保有隱私的人，搬到這個區域之後，並沒有交太多朋友，「我們有跟少數幾個認識他的人談過話，但仍然在拼湊他死前兩個禮拜的行蹤」。

▲▼澳洲男收到奇怪死亡威脅後，被離奇打死丟樹林。（圖／翻攝自news.com.au）

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關鍵字：毆打,棄屍,Tyron Beauchamp,樹林,新南威爾斯州,紐澳要聞

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