紐航飛上海班機「出發4小時突回頭」　未獲批准降落乘客傻眼

▲乘客搭飛機搭到一半,卻被告知要回到原來的地點。(圖/翻攝自推特/@ehundman)

國際中心/綜合報導

紐西蘭航空(Air New Zealand)一架9日晚間從奧克蘭飛往上海的飛機,乘客約在出發後的4個半小時後被告知,飛機將回到紐西蘭,因為中國當局並未批准降落。該航空的一名發言人事後表示,明白顧客會對這種情況失望與沮喪,「對於他們的旅行計畫被中斷,我們非常抱歉。」

紐西蘭航空289班機9日晚間11時45分離開奧克蘭,出發4到5小時後,卻宣布要返回紐西蘭,因為沒有受到中國當局批准。該航空發言人表示,這架飛機10日上午10時降落在奧克蘭,同時也發送訊息給乘客,已重新安排航班,將於同日晚間11時飛往上海。

上海紐約大學的助教何諳銳(Eric Hundman)當時也在飛機上,他在推特闡述這段經歷,「飛行途中,駕駛員通知我們,中國當局並未批准這架飛機降落,所以我們必須回頭。」

I’ve just experienced a new level of China Bad: midway through our flight from Auckland to Shanghai, the pilot informs us that Chinese authorities had not given this plane permission to land, so we needed to turn around. A permitting issue, supposedly. pic.twitter.com/7dJEYjp1bt