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紐航飛上海班機「出發4小時突回頭」　未獲批准降落乘客傻眼

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▲▼紐航飛上海班機「出發4小時突回頭」，未獲批准降落乘客傻眼。（圖／翻攝自推特／@ehundman）

▲乘客搭飛機搭到一半，卻被告知要回到原來的地點。（圖／翻攝自推特／@ehundman）

國際中心／綜合報導

紐西蘭航空（Air New Zealand）一架9日晚間從奧克蘭飛往上海的飛機，乘客約在出發後的4個半小時後被告知，飛機將回到紐西蘭，因為中國當局並未批准降落。該航空的一名發言人事後表示，明白顧客會對這種情況失望與沮喪，「對於他們的旅行計畫被中斷，我們非常抱歉。」

紐西蘭航空289班機9日晚間11時45分離開奧克蘭，出發4到5小時後，卻宣布要返回紐西蘭，因為沒有受到中國當局批准。該航空發言人表示，這架飛機10日上午10時降落在奧克蘭，同時也發送訊息給乘客，已重新安排航班，將於同日晚間11時飛往上海。

上海紐約大學的助教何諳銳（Eric Hundman）當時也在飛機上，他在推特闡述這段經歷，「飛行途中，駕駛員通知我們，中國當局並未批准這架飛機降落，所以我們必須回頭。」

搭乘商務艙的何諳銳表示，其他乘客似乎感到震驚，但整體來說並不憤怒，「所有人都非常有耐心與冷靜，在我們下機後，紐西蘭航空讓我們排隊等候憑證。」他補充，持有簽證的人可獲得當天的酒店房間入住，還有30美元的機場食品券以及計程車券，「在酒店辦理入住時，我知道他們給了我們午餐與晚餐的錢。」

紐西蘭航空並未回覆這種情況發生的頻率，也沒有說明多少乘客受影響。一名發言人證實，289班機發現並未獲准在中國降落後，便於10日早上回到奧克蘭，乘客可以在酒店或是機場內先休息，晚上再出發前往上海，對於這種情況深感抱歉。

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關鍵字：紐西蘭航空,上海,紐澳要聞

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