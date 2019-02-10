俄版神盾！「菱堡」艦載防空系統試新飛彈　射程400公里

▲「菱堡」(Poliment-Redut)艦載型防空系統最先裝設在22350型護衛艦。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

國際中心／綜合報導

俄羅斯近年來試驗新型艦載型防空系統「菱堡」，其具備有短、中、長程導彈，能夠攻擊海上與空中目標；2019年計畫再測試40N6遠程導彈，射程可擴增到400公里，大大強化海上防衛能力，俄羅斯海軍副司令布爾蘇克(Viktor Bursuk)表示，使用這項全新的系統，有望可以披敵神盾戰鬥系統(Aegis combat system)。

▲S-400是俄羅斯第三代地對空飛彈系統。（圖／路透社）

根據塔斯社(TASS)報導，菱堡是由S-400防空飛彈系統改裝，是一種艦載垂直發射的防空導彈系統，能夠搭載短程(9M100)、中程(9M96E，射程120公里)與長程飛彈(9M96D，射程150公里)，並配有相位陣列雷達搜索、追蹤目標。俄羅斯國家防務工業(The domestic defense industry)一位消息人士透露，菱堡在2018年底完成相關測試，項目包含從航空母艦上攻擊空中與海上目標，最快於2019上半年實際投入海軍使用。

與過往的艦載防空設備比起來，菱堡命中率高、射擊能力更強，同時發射導彈的數量也提高，擁有四個或八個發射井，加上體積小的緣故，可以裝設在更小型的護衛艦上，組成機動性極強的防禦網；如果未來在加裝40N6導彈，射程可達到400公里、攻擊高度提升至35公里。

▲ 庫茲涅佐夫號（Admiral Kuznetsov）航母目前仍在船塢中修理。（圖／達志影像／美聯社）

菱堡先前有在22350型「戈爾什科夫級」護衛艦(Admiral Gorshkov, 舷號417)上進行試驗，三次成功擊中了不同高度與距離的空中目標，未來會計畫在庫茲涅佐夫號航母、重型核動力導彈巡洋艦上裝設。