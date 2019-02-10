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女生幫夾菜都是自己討厭吃的？　苦命爸回：有小孩變雙倍

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家庭,家人,吃飯,用餐,聊天,聚餐（圖／達志／示意圖）

▲原PO發現，有些女生幫夾菜都是她不愛吃或是吃不下的。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關，下同）

生活中心／綜合報導

女星大S（徐熙媛）和老公汪小菲的「男人剝蝦論」，曾引起熱烈討論，有些人認為這是甜蜜表現，也有人覺得這是公主病。吳姓網友就在臉書「爆廢公社」好奇PO文詢問，如果是「男人夾菜給女人都是她愛吃的，女人夾菜給男人都是她不愛吃或吃不下的」，不知道網友們有什麼感想。

原PO提到，自己不想抱怨，單純就想聽聽其他人的想法，「求男人的陰暗面」。其他網友們看了也紛紛半開玩笑地留言回覆，「那就把心裡的苦和配菜一起吞進肚子裡吧」、「還有點很多說吃得下，結果最後都是男生收尾」、「當了爸爸之後，除了老婆還有小孩不愛吃的」、「有些事放在心裡就好了啊」。

▲▼戀愛,約會,男女,愛情,玫瑰,交往,婚姻,幸福,情侶,結婚,求婚。（圖／達志／示意圖）

▲網友開玩笑回覆，當了老爸之後除了老婆的份，還得幫忙解決小孩不愛吃的食物。

雖然要求幫夾菜、剝蝦並不一定就是公主病，但也有不少網友在意什麼樣的女生容易出現這樣的狀況，網路溫度計DailyView就運用《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出公主病星座Top5。

第5名：天秤女
一出生就注定是女神命，讓身邊男友激起一股騎士精神細心呵護，如果心有不甘，敏感的天秤可不會給好臉色看，必須是打從心裡服服貼貼伺候才行。

第4名：處女女
雖然表面看去處女女沒有公主們的傲嬌，但追求完美主義的她們，仍難以容忍愛情裡有一絲汙點和缺陷。一旦無法遵循她的要求就會開始找碴，搞到對方身心俱疲為止。

第3名：雙魚女
天生浪漫的雙魚女，本身注重生活戲劇張力，喜歡伴侶在大庭廣眾前表現出英勇的王子風範，如果錯失表現機會，她們就會開始懷疑自己的選擇。

第2名：水瓶女
個性古怪的水瓶女讓人難以捉摸，她們會將伴侶的付出視為理所當然，認為看著他們只能默默忍受卻又不敢吭聲的無奈表情，才是戀愛的感覺啦。

第1名：獅子女
獅子女認為自己就是天之驕女，所以在愛情中，沒有「她錯了」這件事，也會很在意男生是否大方，如果太小氣巴拉，只能說這段感情吹了是遲早的事情。

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關鍵字：爆廢公社,情侶,夫妻,兩性,星座

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