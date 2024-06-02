孫安佐直播「是在跟外界求援！」她喊話狄鶯孫鵬：情勒會害死孩子

記者閔文昱／綜合報導

藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐爆出在泰國吸大麻鬧事，疑似精神恍惚而私闖民宅，露下體奔跑的過程全被拍下來。狄鶯事後透露，曾飛泰國的精神科醫院，將孫安佐帶回台灣，並表示兒子神智不清、被人下蠱。不過，桃園市議員黃瓊慧觀看孫安佐的直播後認為，對方的眼神和說詞已經是在跟外界求援，令她相當同情，也呼籲狄鶯、孫鵬「放過孫安佐」。

黃瓊慧1日晚間在臉書發文指出，孫安佐近日被揭發在泰國吸食大麻後，狄鶯為此憂心忡忡，不僅跑到深山求取符水，甚至還偷拿兒子衣服去作法祭改，希望能助對方度過難關，但她今天無意中看到孫安佐的直播，卻覺得十分同情，因為對方的眼神和說詞「已經是在跟外界求援！」

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▲孫安佐4月在普吉島吸大麻闖民宅被捕。（圖／Viral Press／AP）

黃瓊慧認為，狄鶯、孫鵬已經愛兒子愛到為了掩飾對方在泰國呼麻的種種脫序行為（又或者是為了自己在演藝圈的面子），對外說著各種謊話，稱孫安佐被女友拋棄、被帶去泰國、被下蠱、回來後去烏來的宮廟祭改，喝了符水就好了…等各種反科學的奇怪說法。

黃瓊慧直言，狄鶯、孫鵬完全不管孫安佐已經24歲，有著自己的生活圈、朋友圈，一句「我是為你好」孫安佐就必須承擔自己媽媽對外批評前女友，還弄了超多下蠱祭改的新聞，意圖倒果為因說是因為孫安佐被下蠱所以才會有種種的脫序行為，其實是為了幫孫安佐脫罪的說詞。

「請狄鶯孫鵬放過孫安佐」，黃瓊慧最後也向2人喊話，讓孫安佐自己收拾、承擔在泰國呼麻後被爆料的事，不要插手或亂爆料孫安佐的隱私給社會大眾，才是對孫安佐真正的尊重，「放過自己、也放過孫安佐，無止盡的情勒只會害死孫安佐！」

▲孫安佐開直播。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100）

孫安佐1日在直播中表示：「目前網路上有各種各樣的新聞，別太聽新聞的話，聽事主的話比較準，別聽醫生胡說八道。我很清醒，看我的眼睛就知道。我爸和我媽控制很多新聞媒體跟警察，你們要小心別被新聞誘導，只要是假新聞，我全都截圖提告，我最討厭動我身邊最親近的人，跟我前女友一點關係也沒有，她是無辜的，我爸媽很喜歡轉移注意力，懂了嗎？」

孫安佐坦言對媽媽狄鶯很失望，對爸爸孫鵬更是無話可說，「我媽太愛我，很常做些衝動的事，想怪罪在其他人頭上。我爸我懶得跟他說話了，他太誇張了。」表示雖然對家人很失望，不過還是愛媽媽，同時也透露，放符水是爸爸在沒經過他同意的情況下放的，為此，孫安佐忍不住在直播中動怒：「請問這叫對我好？這叫下毒。」