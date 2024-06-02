世新大學畢業典禮結合AI、拍貼機　陳清河期許3重點邁向成功

▲ 世新大學準備專屬拍貼機，為畢業生留下珍貴的「人生四格」照。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

世新大學於6月1日、2日舉辦112學年度畢業典禮，為祝賀與歡送全校2千多位畢業生，迎向人生的新旅程，特別規劃2天5場次進行，並透過YouTube頻道進行線上轉播、設置AI互動鏡頭，與「世新大學專屬拍貼機」等方式，讓學生線上線下都能沉浸在歡樂氛圍中，並邀請傑出人士擔任演講嘉賓，勉勵畢業生在未來的專業領域中「昂首展翅，翠谷啟程」，迎向卓越成就與美好未來。

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▲ 世新大學畢業典禮轉播別出心裁，結合AI互動鏡頭打造歡樂氛圍。

「若要真正成功，獲得偉大的成就，必得先愛上自己的工作。」為鼓勵畢業生面對未來挑戰，世新大學校長陳清河分享日本「經營之神」稻盛和夫的成功心法，期許畢業生達成三個重要條件：不抱怨，凡事從自己找原因；目標強，心不喚物物不至；利他心，利他是最好的利己。他也拋出「改變自己、投資自己、推銷自己」三個重要想法，提醒畢業生「天助人助不如自助」，尤其是世新是一所以傳播立家的學校，將事情做好之後就要說出去，在適當的時機推銷自己，才能事半功倍，持續邁向成功。

▲ 世新大學為五場畢業典禮邀請名人嘉賓演講，首場為私募基金達勝集團董事長及中嘉集團董事長郭冠群（右），左為世新大學校長陳清河。

世新大學畢業典禮第一天舉辦新聞傳播學院7個系、全媒體學程及碩博士班的場次，首場演講嘉賓邀請到私募基金達勝集團董事長及中嘉集團董事長郭冠群，他以輝達董事長黃仁勳以及自身經歷勉勵畢業生，追隨夢想是許多畢業典禮的標準說法，但事實上畢業生們並沒有足夠的經驗，了解什麼是真正的夢想，而要先擁抱機會、接受所有最困難的任務，以負責任態度做好每一步工作，就能建立責任感與自信心，就像股神巴菲特說的，促使你的人生產生雪球效應，一但起始獲得了優勢，雪球就會越滾越大，優勢也會越來越明顯。

公共電視文化事業基金會董事長胡元輝，受邀擔任第二場演講嘉賓，除了向畢業生致上衷心祝賀，他也為畢業生即將面對的職涯挑戰加油打氣，並以自身初期踏入職場的遭遇給出「職場箴言」。曾擔任多間重要媒體要職的胡元輝分享，他並非傳播本科畢業，大學就讀地理系，第一份全職工作是進入報社當記者，天天面對主管檢討、丟稿子，他告訴自己絕對不能夠倒下，一個多月後受主管認可，成功調進政治組。他以「堅持初心相信自己」勉勵世新畢業生，人生挑戰重重，只有堅持才能走出自己的道路、活出自己的美好。

▲ 世新大學學生會理事長印磊鼓勵未來學弟妹把握校內的多元機會與資源。

晚間登場的世新大學碩博士班畢業典禮，邀請考試院院長黃榮村演講，他特別鼓勵大家報考國考，「只有優秀的年輕人進入政府，這個國家、這個社會才會蓬勃發展，變成一個負責任的社會。」對世新大學創辦人成舍我深感佩服的他，還分享世新校訓「德智兼修手腦並用」，與美國私立名校MIT麻省理工學院校訓「Mens et Manus（拉丁文）」是同一概念，學到了知識也能用得出去，同樣是非常有遠見的人才培育理念，也是世新大學在他心中留下的深刻印象，期許各位畢業生帶著世新培養出來的使命感，提升社會上的對話和互動的品質，好好使用在世新學到的知識跟實作的內涵。

畢業典禮也為每班成績優秀及在校外有傑出表現的學生頒獎，並由所屬學院院長和學生代表致詞、撥穗，新聞傳播學院院長阮明淑勉勵畢業生，以媒體人的精神，為社會創造正面積極的影響。獲獎的世新大學傳管系學生印磊分享，因為轉系的關係，他深刻了解到，不論在管理學院還是新聞傳播學院，都能運用很多的資源跟設備，他也因為投入課外活動，擔任過社團幹部、系學會會長，以及現任世新大學學生會理事長，認識到許多外系同學，了解到各學院系所的需求和不同專業面向，因此他特別鼓勵未來的學弟妹，把握校內的各種機會、積極參與、多多嘗試，這些養分讓他更清楚如何培養未來的專業知能，更清楚要前進的道路，祝福所有畢業生可以運用四年的所學和經驗，未來不管如何都能讓走向自己的夢想道路。

▲ 世新大學畢業生慶祝畢業典禮「昂首展翅，翠谷啟程」。