想狠數鈔票！　2019金豬年12生肖財運大公開（上）

圖文／鏡週刊

送走狗年，迎來豬年，每個人都想一探自己的運勢，更想知道今年是否能財源滾滾。現在就告訴你。

【鼠】貴人扶持 帶藍最旺

長輩緣非常好，在貴人扶持下，升官發財指日可待，出外經商、買賣貨物、考試遊學、洽談商務都無往不利，是雙喜臨門的一年。

注意： 小心有人背後帶刀，留意財多體弱。

開運顏色：藍色、黑色。

開運吉祥物：藍色領帶、藍色皮包都能讓荷包滿滿，以及藍耳環、藍寶石、藍眼影，或將藍晶洞放在財庫，也能提升財運。

【牛】借力使力 事業亨通

豬年三會，代表左右逢源，人脈好，加上配偶幫忙，無往不利。是藉由朋友、同事、客戶借力使力的好年。

注意：遠行不利，勿單獨到他鄉、單獨行動或夜晚出門。 在事業上雖勞而有功，但也可能積勞成疾，建議由他人幫忙，才能功歸你，過歸他人，事業亨通。

開運顏色：米色、黃色、橘色。

開運吉祥物：黃寶石、小瓷器、 花瓶，代表平安順利，工作有成，對運勢加分。

【虎】財運第3 狠數鈔票

財運亨通，投資不動產、房地產買賣、傢俱電器相關事業者，鈔票數不完，是大好的一年。出外有貴人， 考試、經商、洽談、開拓業務無往不利 ，工作上有獲小利的機會發生。

注意：家事不寧，家人的小病痛讓你放心不下。另外留意公司內部可能有扯後腿、背後帶刀的人。

開運顏色：綠色 。

開運吉祥物：盆栽、木雕，放在家中能增加風水好運氣。



【兔】財運第2 升官發財

否極泰來，今年更好。特別是事業運、考試運佳，升官一定發財，求名求權都是非常好的一年。在職場上連戰皆捷，帶領千軍萬馬讓權利提升，備受肯定。左右逢源，人脈好。但在工作上勞累，建議多團隊合作。

注意： 從事心靈、思想判斷、創造、設計發明等方面的工作者會有所阻礙。

開運顏色：綠色 。

開運吉祥物：綠寶石、綠色飾品。



【龍】 藉助長輩 財運加分

運勢平平，不過有貴人相助，不論升官發財求才，盡量藉由長輩、經驗豐富者輔助。要多聽他人意見，笑臉迎人，對父母要更孝順，才能讓錢財更多，對事業幫助更大。

注意：遇到挫折一定要請示長輩，才能化解不必要的糾紛。另外，關於居家風水，一定要打掃的一塵不染，通風採光要好，居家擺設要方正才會加分。

開運顏色：白色，代表與本命運勢不衝突。

開運吉祥物：玉珮、晶洞、點精油，能增加好氣場、好運勢。



【蛇】家人幫助 戴金增財

與豬對沖，是犯太歲的一年， 容易作繭自縛、多慮，財多體弱。但長輩緣很好，能透過家人幫助，投資房地產買賣也有增值獲利的空間。

注意：慢性疾病惡化危機，勿多慮，多運動，健康就是財富。

開運顏色：金色，忌紅色 。

開運吉祥物：與金屬相關的黃金飾品、金色耳環等，能增加財運。



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