快看自己上榜沒？　金豬年「3大最旺生肖」公開

圖文／鏡週刊

送走狗年，新的一年，每個人都想知道今年是否能財源滾滾？特別是去年市場動盪，面對不太好看的投資成績，命理大師特別點出3個財運最旺的生肖，能在金豬年扳回一城，趕緊來看看。

命理大師詹惟中說明，2019年稱為己亥年，「己」所產生的斗數四化，稱之為「武曲星化祿」「貪狼星化權」「天梁星化科」與「文曲星化忌」。武曲星化祿，因為武曲代表錢財、金融，而流年來到了化祿，就有否極泰來的新氣象。

事實上，隨著川普想拚連任、台灣又將面臨2020年的總統大選，因此全球整體市場不太會有下滑的風險，因為一旦市場動盪，都會對選情造成動搖。

「要注意的是，去年全球股票市場往下調整，還未跌至谷底，農曆年前會再出現一波下修，並且震盪的情況有可能會延續到4、5月，須謹慎小心。」詹惟中特別提醒。不過，他指出股票市場仍有向上成長空間，時間點會落在7月，「7月會開始出現好兆頭，所以在6、7月前可嘗試做空。如果多空都能精準掌握，才能得到無往不利、敗中求勝的好利潤。」

針對金豬年12生肖的財運表現，詹惟中點出最旺的前3名分別是：羊、兔、虎，大有機會荷包滿滿，至於其他生肖就算沒有如此旺盛的運勢也沒關係，詹惟中表示，只要在金豬年掌握求財開運的方法，大家財運都能亨通。



更多鏡週刊報導

【金豬年財運】2019年12生肖財運大公開（上）

【金豬年財運】2019年12生肖財運大公開（下）

