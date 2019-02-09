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想狠數鈔票！　2019金豬年12生肖財運大公開（下）

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圖文／鏡週刊

送走狗年，迎來豬年，每個人都想一探自己的運勢，更想知道今年是否能財源滾滾。現在就告訴你。

【馬】旅遊換車　孝順開運

財星高照，賺錢獲利可期，口福眼福耳福享用不盡，思緒開闊、無往不利，出外也能心想事成，宜旅遊、換新車，是快樂的一年。

  • 注意：跟長輩緣份忽近忽遠，父母的健康一定要兼顧，孝順是開運最好的法則。兄弟姊妹恐會反目，處境較差的朋友或兄弟姊妹，可能會開口借錢，錢就因此不翼而飛。
  • 開運顏色：木色、 綠色。
  • 開運吉祥物：綠翡翠、盆栽等，與木頭傢俱做結合。


【羊】財運第1　荷包滿滿

不求名不求權，獲利可期。至於投資金錢方面，借貸能大回收，不論是小販還是大老闆，都是事業獲利，荷包滿滿的一年。擁有長輩財、貴人財，要廣結善緣，藉由人脈提升錢財，求取好的商譽。左右逢源，思緒豁達，親子關係也好。

  • 注意：財多體弱，會有小血光，包括微整型、用牙齒等，一定要健康檢查。與枕邊人容易吵架，右手雖數鈔票，左手卻與配偶爭吵，形成商場、戰場得意，情場卻容易失和的情況。
  • 開運顏色：白色。
  • 開運吉祥物：白色相關衣服、襯衫、包包、飾品、床單，都非常加分。

　
【猴】開低走高　逢凶化吉

與豬年相破的一年，不過有貴人扶持，能逢凶化吉，開低走高，化解不必要的風風雨雨。

  • 注意：已婚者對於小孩管教有盲點，未婚者小心未婚懷孕，抑或是子女長大有成，卻不在身邊。朋友要少交，留意身邊的平輩貴人。
  • 開運顏色：白色。
  • 開運吉祥物：牛奶、杏仁 、白色相關瓷器、金項鍊。


【雞】家人合作　運勢更佳

人脈豁達，借力使力，一呼百諾，人脈、交友、應酬、交際財都非常順利。前一年雖低迷，在新的一年買房地產、土地，與家人合作都帶來數鈔票的好運勢。

  • 注意：與枕邊人是非爭吵，口舌不斷，記住用關注眼神對愛人。
  • 開運顏色：白色、藍色、紫色、黑色。
  • 開運吉祥物：黑毛衣、牛仔褲、藍寶石。


    【狗】錢財可期　歡喜數鈔

今年遠離犯太歲惡運，愛情順利、夫妻恩愛，未婚者可選擇好對象，長輩介紹也有機會囍事成雙。錢財可期，歡喜數鈔票，口福眼福耳福享用不盡，出外旅遊、運動都能無往不利，心想事成。

  • 注意：慢性疾病的惡化。若已為人父、人母，會歷經小孩叛逆、頂嘴的可能，今年會較令人煩憂。
  • 開運顏色：白色。
  • 開運吉祥物：金屬、金飾品、金手鍊等 。



    【豬】善盡孝道　遠離口舌

犯太歲的一年，不過不用太過害怕，為小孩破財，懷孕生寶寶都能感到開心，盡孝道也會帶來更好的運勢。

  • 注意：不要夜晚出去、遠離水厄（淹水）的危險，出外開車切忌酒駕，勿與人爭鬥，遠離口舌之爭，投資金錢糾紛較多。
  • 開運顏色：黑色。
  • 開運吉祥物：黑西裝、襯衫。建議養魚缸，或擺設跟水有關的器具，增加水流運勢。


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