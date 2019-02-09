機師罷工重創兩岸航線？　華航大陸首代張志潔澄清

▲華航機師罷工進入第二天。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡浩祥／台北—北京報導

華航機師罷工進入第二天，按華航官網的「工會罷工說明專區」，今桃園飛上海、北京航班皆顯示取消。對此，華航大陸首席代表張志潔接受《ETtoday新聞雲》採訪澄清，系統顯示取消航班，皆是農曆年前申請的加班機；截至今日，兩岸航線皆正常運作，不受罷工事件影響，也不像部分媒體寫得如此聳動。

被問及罷工事件若持續延燒，是否影響年後兩岸航班運作？張志潔表示，得視下午在交通部舉行的勞資協商情況而定，他個人相當樂觀。

受華航8日6時發起的罷工事件影響，華航初步宣布8日到10日之間，有26個國際及兩岸航班取消。其中，9日取消航班，分別是晚間9時55分桃園飛往上海浦東機場、11時25分桃園飛往北京首都機場航班。

▲華航大陸地區首席代表張志潔。（圖／記者黃克翔攝）

張志潔表示，9日兩岸航線僅有兩班次延誤，整體兩岸航線皆正常運作；另外，有關「工會罷工說明專區」所列出取消的兩岸航班，「那是農曆年前申請的加班機」。

張志潔指出，今年春節加班機敲定比往年要晚，不太能爭取到好的航班時段，訂位系統上有部分航班顯示訂位，但未公開售票，最後取消航班。

他澄清，「兩岸航班皆正常運作，沒有像部分媒體寫得如此聳動」。

▲先前傳出取消的兩岸航班，華航「工會罷工說明專區」皆未顯示。（圖／截自華航工會罷工專區）

經《ETtoday新聞雲》記者上「工會罷工說明專區」網站確認，前述取消航班皆未顯示。

據了解，經交通部政務次長王國材居間穿梭，工會已點頭，明天下午三點包括交通部、桃園市勞動局、華航資方與機師工會，將於交通部展開四方座談，希望可化解爭議。