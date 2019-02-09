西班牙2火車「迎頭對撞」釀至少1死上百傷　民代曝：人為疏失

▲ 救難人員透過車窗進行救援。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

西班牙2列市郊通勤火車8日在巴塞隆納西北方約56公里外的聖維森特—德卡斯特列特鎮（Sant Vicenç de Castellet）與曼雷薩鎮（Manresa）間的路段迎面相撞，造成1名司機身亡，4名乘客重傷、100人受到輕傷，另還有約65名乘客毫髮無傷。

根據《路透社》報導，相撞的2輛火車分別開往巴塞隆納和東北部的曼雷薩，行駛在同一條鐵軌上，於當地時間8日傍晚6時20分發生正面碰撞。加泰隆尼亞公共廣播公司TV3播出的畫面顯示，2列火車相撞後車頭全毀，乘客則疏散到一旁的軌道上。

Tren a Manresa, a punto de llegar descarrila pic.twitter.com/zXOfVHnMGI — SyPcul (@SyPcul) 2019年2月8日

國家鐵路公司Renfe聲明指出，這起事故發生在下班高峰時段，地點位於加泰隆尼亞首府附近，奪走年僅26歲的駕駛性命，已經著手調查。發言人卡莫納（Antonio Carmona）則回應，「我們掌握到的消息是，的確有發生正面碰撞。」

當地民意代表卡爾維特（Damiá Calvet）向西班牙廣播電台Ser表示，事故起因是號誌機制運作不良；若號誌機制正常運作，就能預防火車往錯誤方向行駛，判斷這起意外可能是人為操作疏失所造成。