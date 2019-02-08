台灣卡好賺！印尼男持觀光簽證滯台3個月打工　不會中文狂碰壁

▲所長與民眾合力逮捕非法來台打工的印尼籍男子。（圖／翻攝自我是五股人）



記者陳豐德／新北報導

一名印尼籍的男子KASIDI，去年8月持觀光簽證來台，因為想要在台灣賺多一點錢，就逾期在台灣滯留3個多月，日前他徒步經過五股區成泰路三段577巷時，被警所長發現他眼神閃避，當場將他攔下，不料KASIDI卻想逃離現場，周邊民眾發現後協助通報警力到場將其逮捕，偵訊後移送移民署專勤隊等待遣返。

警方調查，33歲的KASIDI在107年8月30日以觀光是由入境，他透過嫁來台灣的妹妹得知，在台灣的賺取收入遠比印尼來得多，因此以觀光簽證申請來台，並表示希望能夠在台灣賺錢，期間均由妹妹資助生活費，不斷尋覓合適的工作。

但沒有門路的KASIDI卻不會中文，連臨時工都無法獲聘，超過簽證期限後仍留在台灣尋找出路，日前步行經過五股區的成泰路巷內時，恰巧蘆洲分局成州派出所所長黃俊龍也到附近超商簽巡ATM，KASIDI一看到警察眼神就心虛閃避，所長見狀立即上前表明身分準備盤查。

但KASIDI卻假裝未聽聞想要離開現場，被所長當場攔下，他深知若被抓就失去在台工作機會，竟然掙扎想要拒檢逃離，反被所長一個箭步抓住衣領，一方民眾見狀協助通報警力支援，順利將其逮捕歸案。

KASIDI向警方供稱，因為在台灣工作收入較為豐厚，才會持觀光簽證來台，不料因為中文不好找不到工作，還沒賺到錢就被抓，警方訊後移送往移民署專勤隊遣返。