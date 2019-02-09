日本皇室成員出國訪問竟然不用護照和簽證！？

▲首先，天皇與皇后陛下出國不需要護照。不僅如此，也不需要視國家辦理簽證。此乃比照「國家元首不須護照」的國際慣例所採取的措施。（圖／達志影像／美聯社，下同）



作者：澤田浩

譯者：黃琳雅

摘自：遠足文化出版《日本皇室大解密》



●精選書摘

天皇與皇后陛下出國免護照

天皇陛下等皇室成員常因公務訪問外國，透過訪問能增進彼此的情誼，有助於提升日本的形象。

一般人出國時需要攜帶護照，而皇室成員又是如何呢？關於這點真是令人深感興趣。

首先，天皇與皇后陛下出國不需要護照。不僅如此，也不需要視國家辦理簽證。此乃比照「國家元首不須護照」的國際慣例所採取的措施。

然而，此一慣例僅適用於天皇與皇后陛下。皇太子殿下等其他皇族成員也和一般人民一樣，需要攜帶護照。

出國那麼，皇族成員拿的是什麼樣的護照？其實皇族成員拿的是特別發行的護照，與一般護照樣式不同。記載事項雖與一般護照相同，不過在官職欄記載著「Member of the Imperial Family」，亦即「皇室成員」（皇太子殿下則是記載「Crown Prince of Japan」）。

此外，皇族成員的護照比照外交官用護照（外交護照）辦理，亦即外交官及大臣因公務飛往海外時所使用的護照。皇太子殿下於一九八三（昭和五十八）年至一九八五（昭和六十）年留學英國時，就是拿外交官用護照飛往歐洲。

外交官用護照的外觀與性質均和一般護照截然不同。首先是外觀，相較於一般日本護照的封面根據有效期限不同有深藍色、紅色之分，外交官用護照則是咖啡色。而首相、大臣及大使等也是使用同款護照。

此外，有效期限也大有不同。一般護照年滿二十歲以上，有效期限可分成五年與十年。然而外交官用護照僅限單次來回。也就是說，皇族成員每次出國都得申辦外交官用護照。或許聽起來會覺得有點麻煩，但皇族成員不用每次親自辦理，而是以宮內廳長官的名義向外務省提出申請後，就能獲得特別發行的護照。

★本文經遠足文化授權，摘自《日本皇室大解密：從59個關鍵字認識時事中的皇室角色》

★ 從59個關鍵字揭開日本千年皇室的神秘面紗

★從歷史傳統到日常生活，全方位剖析天皇作為日本象徵的當代定位