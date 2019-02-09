暖男學做烤布蕾！成品撞臉「醬油蒸蛋」...網讚賣像佳：給我來一碗白飯

▲暖男嘗試自己做烤布蕾，結果成品卻撞臉「醬油蒸蛋」。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

許多愛吃甜點的人會嘗試自己在家做，才能吃得安心又開心。一名網友很喜歡吃烤布蕾，認真地上網學怎麼做，也買了食材和器具，就是想自己做出一個好吃又健康的烤布蕾，沒想到他照著指示做，卻始終沒有辦法成功。他把做出來的成品放到網路上，網友看到都笑翻了，直呼根本是「煮到燒焦的蒸蛋」。

網友在臉書「爆廢公社二館」社團中貼出一張照片，「我真的有認真學做烤布蕾...為什麼會這樣我真的不懂」，只見一個白色瓷盤上放著一塊蛋糕狀的土黃色固體，上面佈滿大大小小的孔隙，看起來和中式蒸蛋有些相似，但顏色又更深些，頂部還有快要燒焦的深色痕跡，看起來雖然不難吃，但跟烤布蕾確實有些差異。

網友們看到他的貼文都笑瘋了，直呼他的成品真的太像「暗黑蒸蛋」，「明明是醬油蒸蛋～你少騙人了」、「像失敗的蒸蛋」、「壞掉的蒸蛋」，也有網友很好心地捧場，「這個蒸蛋做的很成功，看起來很好吃」、「這個蒸蛋看起來很好吃」、「給我來一碗白飯」。

還有不少會做甜點的網友留言指導他，「蛋液要過篩」、「空氣要先敲出來」、「要過濾，底部不能直接接觸，加鮮奶油」、「鍋蓋用筷子留一個縫」、「氣泡沒處理掉」、「蛋液過篩兩次」、「鍋蓋不要蓋緊」、「火太高，烤太久」。