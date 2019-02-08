【瑪法達談星】02.06~02.12　難得全數星象都「正向吉兆」

圖文／鏡週刊

賀歲迎春，農曆大年初二開始一連串熱鬧節慶的本週，包括2月7日的超級大吉兆—「歲星╱太陽六合」在內，全數星相都呈正向而無負向。正值「水瓶月」與「射手年」中段的本週，從星象角度解讀，象徵是一股朝氣蓬勃、欣欣向榮且鼓勵冒險者勇敢改變現狀、探索世界、擁抱正義與對抗威權的希望週期。

值得注意的星象事件還有：2月7日的一級雙吉訊—「水星╱火星六合」「水星╱天王星六合」；與2月10日的水星轉進雙魚座。火星則是在牡羊座做最後一週停留，準備在2月14日的情人節轉進金牛座。

星象家提醒，這段期間由於「歲星樂觀效應」的鼓勵，加上年節應景食物豐盛，容易在幸福感驅使下，甜點與美食攝取失控，體重飆升的危險期。財星仍停魔羯座（紀律、收斂）、水星轉進雙魚座（財富幻覺），且歲星邁入射手座中段（通常是年度高點）的本週期，歐美龍頭股通常較易出現大幅震盪修正，抱股過年的投資人宜注意逐步獲利了結、重調布局。

就個別星座而言，正值農曆春節假期的本週，難得幾乎全數星象訊號都呈正向大小吉兆，暫無大型負面衝擊。除了歡樂應景，也為開年增添喜氣。當運星則以火象星為主。運勢冠軍王當屬獅子座。開年即遇守護星與歲星呈超幸運角，人逢喜事更得意，是事業、財富、情感的階段高點。年後有高升中榜等事。

排名第二的是蟬聯第二週亞軍的處女座。難得在相對低潮的年分擁有這樣的連環好運，除了身邊的貴人夥伴，還要感謝老天幫忙，在最需要的時刻，從遠處捎來最需要的支援；運勢第三的是年度之星射手座。總是占據人生幸運位置的他們，新春福星高照，擁有幸福棲地、發揮舞台與穩定續航力，事業、情感與財富自信站上高檔。

愛情運：★★★★

金錢運：★★★★

事業運：★★★★

★★★★★為滿分，☆為半顆星

星座排行 獅子座：鴻運當頭、富貴及身、步步高升，運勢最旺。

處女座：即時春雨、如虎添翼、有志竟成，助力最強。

射手座：穩若磐石、手到擒來、成功在望，幸福最多。

牡羊座：化繁為簡、打破現狀、得遂所願，獲益最大。



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