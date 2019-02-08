早餐店奶茶「通腸有4原因」　謎之白色液體成分曝光

▲早餐店奶茶是許多民眾的定番。（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

早餐店奶茶被不少網友封為「通腸神器」，成分讓人格外好奇。食安網站 《食力》對此進行調查，發現多數早餐店會在紅茶裡添加奶精粉、液體奶精或是「神秘的白色液體」，而市面上的奶精粉大多都沒有牛乳或鮮奶油成分，反而是增添食用植物油與乳化劑，與其說是喝「加奶的茶」，更像是喝「加油的茶」。

《食力》指出，市售奶精粉不含奶粉，奶精球則是看廠商要不要加，至於那罐白色神秘液體，除了和奶精粉、奶精球一樣食用植物油、乳化劑和黏稠劑等成分，還另外含有奶粉，但為避免乳製品「派料料」，還會加入防腐劑（己二稀酸鉀）。

▲大冰奶被稱是「地表最強通腸劑」。（示意圖／記者許力方攝）

那瓶白色的早餐店奶精含乳製品奶粉，可能使乳糖不耐症患者拉肚子外，奶精的油含量高，容易造成難以消化脂肪的族群（如有膽結石、膽囊切除）腹瀉；飲料通常是一次煮一大鍋，有些業者會在前一天開始製作冰飲，一鍋熱紅茶慢慢放到涼，容易讓生菌竄生，水源、冰塊與設備沒清潔乾淨，也是大腸桿菌、生菌超標的原因，熱飲料雖然是當天煮，不過如果水源沒有一直維持在65度以上，也容易變成腸胃不通者的救星。

此外，不要以為只有早餐店奶茶可以通腸，古早味紅茶不但是便當店免費飲料區的常客，也可能出現在早餐店，它的成分包含紅茶、大麥、決明子和香草粉等，決明子的功效包含「潤腸通便」、清肝明目，還清楚寫道，容易腹瀉者小心使用，所以古早味紅茶如果被早餐店選用，民眾喝了就有機會「暢快一下」。