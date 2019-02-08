從跑路魯蛇變身「大創社長」　小公司也可以叫大名字

▲之所以取名為大創，來自矢野博丈認為「雖然公司還很小，但是至少名字要叫得大氣一點」，於是就以「創造大事物」為概念，將公司命名為大創。（圖／記者邱顯燁，下同）



作者：李仁毅

譯者：林桂琴

摘自：河景書房出版《原來如此！日本經典品牌誕生物語》



●精選書摘

時下的許多年輕人，常會自嘲為「魯蛇」，但只要努力，魯蛇也會成為大社長。1943 年出生的「栗原五郎」，誕生在一個富有的醫生世家，父親是廣島的名醫，兄弟們也紛紛進入國立大學的醫學院就讀，唯獨只有他考上的是私立大學的夜間部，大概是為了盡快擺脫家裡的壓力，他在念大學的時候就結婚了，更趁著結婚之時，將姓氏與名字一併改為「矢野博丈」。

畢業後，他到老婆在廣島的老家，經營鰤魚養殖業，但才做了三年就倒閉，於是他背負著700 萬日圓的債務，半夜帶著妻小跑路到東京，其實這個行為在日本還有個專有名詞，叫做「夜逃YONIGE」。之後他做過百科全書推銷員、回收廢紙等工作，接著回到廣島，到乾哥的保齡球場幫忙，並從1972 年開始，用貨車經營游動販售雜貨的副業「矢野商店」，然而一場火災，把他的倉庫和住家都給燒了，他只好在廣島超市內的角落，經營移動雜貨攤位，而在此之前，他總計換過九個工作。

在當時，一般販售的百圓（100 日圓，以下同）商品，大多是從倒閉或急需現金的公司批貨而來，成本大約為70 日圓左右，但矢野博丈為了追求商品的高品質，即使是進貨成本高達98 日圓的商品，他也只販售100 日圓，使得「矢野商店販售的百圓商品品質很好喔」的名聲逐漸傳開。當時那個年代，其實還沒有百圓商品均一價的概念，矢野商店一開始也有賣其他價格的商品，但有時候太忙了，實在沒時間為商品逐個貼價格標籤，於是他就乾脆把全部的商品，通通都賣100 日圓啦！（筆者註：寫前面時覺得他好認真，寫到後面覺得他好隨便。）

就這樣，矢野博丈在1977 年成立了「株式會社大創產業」，之所以取名為大創，來自矢野博丈認為「雖然公司還很小，但是至少名字要叫得大氣一點」，於是就以「創造大事物」為概念，將公司命名為大創。這時候的大創，還是依附在各個百貨賣場之中，有六成的商品都在大榮（Daiei）百貨賣出，然而某日大榮的老闆「中內功」說「這是玷汙賣場的行為，大榮集團要停止百圓均一價的活動」，為了公司生存，矢野博丈就在1987 年著手規劃「百圓商品店大創」，並在1991 年於高松市開出了第一家的直營店。

之後日本遭受長期的不景氣影響，在消費者對低價商品的旺盛需求下，大創業績一飛衝天，至今已成為橫跨26 國、擁有超過 4300 家門市，年營業額高達3700 億日圓的大企業，但是矢野博丈社長，依然保持著極為神秘低調的生活。

★本文經河景書房授權，摘自《原來如此！日本經典品牌誕生物語》

★ 隱藏在品牌裡的「人物」與「故事」

★成為跨越時代永存不滅的經典。

