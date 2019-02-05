土豪bye！　免稅品銷售額減10%　陸客遊日消費模式轉變

▲日本首相安倍晉三祝賀中國民眾新年快樂。（圖／翻攝自秒拍）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸今年春節將有700萬人次出境旅遊，創下歷史新高。其中，日本位居陸客最愛旅遊目的地第二名，儘管排名與去年相同，但日本企業卻開心不起來。原來，陸客在當地的消費模式從過去豪擲千金的「土豪式消費」，轉為強調享受的「體驗型消費」，以免稅品為例，東京主要商場1月份銷量一口氣下降10%。

日本《讀賣新聞》指出，日本四家大百貨商場月初發佈「1月免稅品銷售數據」顯示，所有公司的銷售額都低於上一年。高島屋比2018年1月下降15%，三越伊勢丹比2018年1月下降6.6%。此外，崇光西武百貨減少約10%，大丸松阪屋減少大約1%。

其中，三越伊勢丹是時隔兩年後再次出現月度免稅品銷售額低於上年同月的情況。商場工作人員表示，「中國遊客消費行為發生變化。目前看來，商場銷售額減少的趨勢也許還會持續下去」。

報導指出，免稅品銷售下滑的原因之一是中國從1月正式實施「電子商務法」——法規中規定，購入的商品如果在中國國內的電商網站銷售，需要辦理營業執照。業內人士認為，「出於轉賣目的而在日本購買大量免稅品的中國遊客減少了」。

另一個原因則是匯率，與2018年春節相比，日元近期對人民幣升值3.5%。導致中國遊客把錢包「攥得更緊」，像幾年前那樣爆買家電產品的人減少了，而一次性大量購買價格較低的日用品和消耗品的人增多了。

▲▼日本免稅店歡迎陸客使用行動支付。（圖／翻攝環球網科技）

《日本經濟新聞》也提到，中國赴日遊客去年一整年達到創紀錄的838萬人次，雖然人數增加，但其消費模式已不像過去豪擲千金採購，而是轉向享受體驗的「體驗型消費」。

報導指出，日本企業為爭取赴日遊客、提升顧客消費單價而絞盡腦汁，以長野縣的王子飯店為例，業者開辦滑雪培訓班，由會講漢語的教練細緻地講解和傳授。從該連鎖店的整體情況看，2月來自大中華地區的培訓班預約數同比增加兩成。

為了避免讓每年都來的遊客感到乏味，日本最大旅行社JTB則增加遊覽不同景點的旅行團，透過業務模式的策劃和設計，預約人數增長了14%。

據了解，中國線上旅遊平台「攜程旅行網」日前發佈預測，春節長假前後出國旅遊的中國遊客將比上年增加約50萬人次，達近700萬人次，在出境旅遊目的地排名中，日本與去年相同，排名第二。