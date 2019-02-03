春節應酬跑趴「喝不醉」7大招！　空腹不喝、牛奶墊胃都上榜

▲喝不醉的7大招。（圖／取自免費圖庫pixabay，下同）

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農曆新年又到來了！各種飯局、圍爐上總少不了酒精助興，不管是啤酒、紅酒、白酒都是餐桌上常見的酒類，該如何在同事面前不失面子、主管面前不失禮貌、朋友面前不丟臉，這裡我們要教你喝不醉的小撇步。

第一招 空腹不喝酒

臺北醫學大學附設醫院消化內科專任主治醫師方聖惟指出，空腹喝酒容易醉是因為酒精吸收太快，如果喝酒前沒有吃點東西墊胃，酒精很快就會被吸收；喝酒前先吃點東西，可以減緩酒精吸收的速度，且空腹喝酒對腸胃道傷害很大，易引起胃潰瘍、胃出血！

第二招 喝酒前先喝牛奶

在喝酒前先喝牛奶，補充蛋白質，減低空腹喝酒造成對胃壁的傷害，可防止酒精快速被吸收而易醉。另外，也可試試加了蜂蜜或巧克力的含糖牛奶，既可促進乙醇分解，又能保護胃粘膜。

第三招 碳酸飲料不混酒

不少人喝酒會混上碳酸飲料，讓酒的口感更好，但其實碳酸飲料混著酒喝，更容易醉！看似加了汽水好像不易喝醉，其實酒精與汽水相混，更加速了體內吸收的速度。

第四招 吃點下酒菜吧！

在喝酒時配點下酒菜能有效降低喝醉的可能。

一、豆腐中的半胱氨酸是一種主要的胺基酸，它能解乙醛毒，食後能使之迅速排出。

二、涼拌海帶絲是膳食纖維菜品「擠出」酒精，海帶含有高纖維素，減緩酒精吸收，保護肝臟，同時能護膚，減輕酒精對皮膚的刺激作用。

三、豬肝也是最好的酒朋友，不僅是食物中豐富維生素B的佼佼者，且對於乙醇的解毒能力也相當高。

四、如果有秋葵、山藥、納豆等黏乎乎的食物可以吃，也不要錯過，它可以保護你的胃壁，延緩酒精發作。

第五招 放慢喝酒速度

乙醇的分解需要時間，在把酒狂歡的夜晚氣氛催使下，很容易一杯接一杯，一直持續飲酒的狀況下，乙醇濃度還未被分解，體內酒精濃度也會不斷提高，很快就會呈現酒醉狀態，反之如果間隔時間飲酒，體內可以先有充分的時間分解乙醇，產生量較少也就不容易醉了！

第六招 酒後吃甜食

飲酒後立即吃些點心和水果可以幫助解酒。俗話說「酒後吃甜柿子，酒味會消失」，甜柿子之類的水果含有大量的果糖，可以使乙醇氧化，使乙醇加快分解代謝掉，甜點心也有差不多的效果。

第七招 酒後喝熱湯

喝酒後，可以多喝些熱湯，用薑絲燉的魚湯最好，可以補充蛋白質、鹽分、鉀、鈉等，醒酒之餘也彌補宿醉對身體的損傷。