10年內「全面棄煤」！　德國2038年關閉所有煤電廠

▲燃煤發電廠帶來許多空氣汙染。（示意圖／路透社）



國際中心／綜合報導

德國26日宣布最晚會在2038年關閉所有燃煤發電廠，受影響的地區可以在未來20年裡得到政府400億歐元（約台幣1.4兆元）的補助。目前德國煤炭委員會已計劃，在4年內停止運作超過12兆瓦的發電裝置，相當於24個大型煤電廠。

據《路透社》報導，委員會在歷經21小時的會議後，達成共識要「全面棄煤」，這項協議只有1人投票反對。最晚會在2038年達成目標，若狀況良好，有可能提早在2035年就結束煤電。德國經濟部長阿爾特曼爾（Peter Altmaier）在推特表示，「更少的二氧化碳、更多的新工作、安全且可負擔的電力供應，這改變將成為一項里程碑。」

德國現今有44.4兆瓦的發電裝置，共84座燃煤發電廠，接下來每年要減少至少3兆瓦的發電裝置，並在2023年到2030年間降至17兆瓦，平均每年必須減少2.4兆瓦。

據柏林能源轉型智庫Agora Energiewende的調查顯示，德國2018年的再生能源發電比重是35.2%，和燃煤發電量的35.3%幾乎是一樣多，若德國想在2038年前順利棄煤，將要投入更多心力發展替代能源。另外，禁煤後的電價上漲也是政府該積極解決的問題。

▲德國的再生能原已發展的十分蓬勃。（示意圖／記者李毓康攝）



棄煤是德國自禁核後第2個重大政策，先前政府已下令於2022年就要關閉所有核電廠。德國境內共有17座核電廠，福島核災後已停止運作7座，北部也有1座因為技術問題而停機，這8座將永遠不再啟動，剩下的6座會在2021年關閉，新建的3座也會在2022年停止運轉。

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