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光緒帝師翁同龢評價兩極　紀念館盼以「家風」重新定位

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▲翁同龢紀念館是江蘇兩岸文化交流基地。（圖／記者魏有德攝）

▲翁同龢紀念館是江蘇兩岸文化交流基地。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／江蘇常熟採訪報導

位在蘇州常熟的翁同龢紀念館，被列為大陸全國重點文物保護單位，同時也是江蘇兩岸文化交流基地，以翁家的家教家風為基礎，對社會傳播正能量。紀念館館長王忠良表示，汪同龢是近代關鍵的歷史人物，社會評價上褒貶不一，希望能從江南文人的研究方向，讓世人重新認識翁同龢，並將他的忠厚思想傳承下去。

▲江蘇常熟翁同龢紀念館館長王忠良。（圖／記者魏有德攝）

▲江蘇常熟翁同龢紀念館館長王忠良。（圖／記者魏有德攝）

翁同龢是清末名士，曾擔任同治、光緒皇帝兩任帝師，數度擔當清朝重要內閣大臣，由於傳出與與李鴻章、曾國藩不合，曾數度阻擋北洋水師經費，被後世評為中日甲午戰爭戰敗的幕後禍首。翁同龢曾在中法戰爭、甲午戰爭時擔任軍機大臣，力勸朝廷一戰，甲午戰敗後反對割地，因此歷史對其功過褒貶不一。

時至今日，大陸歷史學家及翁家後人希望從翁同龢的個人操守及家教家風為研究方向，讓民眾能從其個人所保持的中華文化倫理思想，重新認識翁同龢，重塑歷史定位。

大陸國家主席習近平多次在公開場合強調齊家才能治國，他曾提到，家庭是社會的基本細胞，人生的第一所學校，不論時代、生活格局發生多大變化，都要重視家庭建設，注重家庭、家教、家風。

▲紀念館內也販售文創商品，藉此吸引更多遊客重新認識翁同龢。（圖／記者魏有德攝）

▲紀念館內也販售文創商品，藉此吸引更多遊客重新認識翁同龢。（圖／記者魏有德攝）

王忠良認為，翁同龢以家教家風傳世，可以讓當代人感受中華傳統文化的精隨，尤其是翁家「詩書忠厚」理念，要求後代子孫「做端正的人、正直的人及對社會有貢獻的人」，對社會風氣有一定影響作用。

翁同龢文人出道，書法蒼勁有力，其墨寶現存於台北故宮博物院，王忠良表示，希望兩岸能透過文化交流，藉由翁同龢文化的研究，讓後世重新定位他的價值。
 

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關鍵字：翁同龢,江蘇,常熟

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